تام شمس - الأحد 17 نوفمبر 2019 03:52 مساءً - حقق عدد أجهزة الصراف الآلي بيتكوين (BTC) المثبتة في جميع أنحاء العالم الآن معلمًا جديدًا متجاوزًا ٦٠٠٠.
يُظهر CoinATMRadar أنه يوجد حاليًا ٦٠٠٤ جهازًا مُثبتًا في جميع أنحاء العالم، يوجد أكثر من ٦٥٪ منها في الولايات المتحدة.
الولايات المتحدة تتفوق على البلدان الأخرى من حيث أجهزة الصراف الآلي لبيتكوين
علاوة على ذلك، تم نشر ١٠٨ أجهزة هذا الشهر، كما تشير البيانات أيضًا إلى أن متوسط عدد أجهزة الصراف الآلي لبيتكوين التي يتم تثبيتها يوميًا هو ١١ - وهي أسرع وتيرة هذا العام.
يوجد أكثر من ثلاثة أرباع الأجهزة المثبتة في جميع أنحاء العالم في أمريكا الشمالية، وحوالي ٢٠٪ في أوروبا و٢ ٪ فقط في آسيا. الولايات المتحدة هي موطن ٣٩٢٤ جهاز صراف آلي، وكندا لديها ٦٥٣، في حين أن البلدان التالية في المراكز الأربعة الأولى هي المملكة المتحدة والنمسا مع ٢٧٢ و١٨٩ جهازًا على التوالي.
نمو أجهزة الصراف الآلي لبيتكوين في جميع أنحاء العالم | المصدر: CoinATMRadar.com
نشر ١٠٠٠ جهاز جديد منذ يونيو
ارتفع العدد الإجمالي في جميع أنحاء العالم بنحو ١٠٠٠ منذ يونيو، مما يدل على أن الصناعة تشهد نموًا كبيرًا. وتتيح أجهزة الصراف الآلي لبيتكوين، والتي يشار إليها أحيانًا باسم BTMs، للمستخدمين شراء بيتكوين، في حين أن أكثر من ٣٥٪ من الأجهزة لديها أيضًا إمكانات ثنائية الاتجاه تتيح بيع العملات المشفرة مقابل النقد.
وفي منتصف شهر أكتوبر، تم تثبيت آلة واحدة من قبل شركة بيتستوب لأجهزة الصراف الآلي لبيتكوين في مطار ميامي الدولي.
كانت هذه تفاصيل خبر حققت أجهزة الصراف الآلي لبيتكوين نجاحًا جديدًا على مساوى العالم، حيث تجاوزت ٦٠٠٠ جهاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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