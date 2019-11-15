اتقان البلوكشين Blockchain في أقل من 1000 كلمة ، نعم ستفهم و تتقن البلوكشين 100% بعد قراءة المقال عن اتقان البلوكشين في أقل من 1000 و عن كيفية عمل البيتكوين في البلوكشين و كيفية عمل الكتل لتصبح سلسلة لكتل البلوكشين.

هل سبق و تركتك محاولة فهم البلوكشين في حالة ذهول و ارتباك ؟ هل تعبت من سماع هراء مثل خوارزميات SHA256 والتسامح مع الخطأ البيزنطي ؟ تريد فقط معرفة ما هو هذا البلوكشين ولماذا يستمر الناس في الحديث عنه ؟ حسناً أنت محظوظ ، في هذا المقال سأوضح باللغة العربية ما هو البلوكشين و لماذا يعتبر مهمًا في أقل من 1000 كلمة. و يمكنكم اتقان البلوكشين من ذلك، دعنا نبدأ.

كل شيء ستحتاج إلی معرفته ل اتقان البلوكشين في أقل من 1000 كلمة

ما هو البلوكشين ؟

في جوهره ، لا يختلف البلوكشين عن قاعدة البيانات العادية . يخزن معلومات حول الأشياء التي حدثت في الماضي ، مع خاصيات فريدة ، مثل:

اللامركزية – لا يوجد طرف واحد يتحكم في المعلومات المدرجة

الإجماع – تقوم العديد من الكيانات المختلفة بتخزين نسخ طبق الأصل من دفتر الأستاذ نفسه ، لذلك يتعين على الأغلبية الموافقة على المعلومات التي يتم إضافتها

“إضافة فقط” ، بمعنى أنه لا يمكنك تعديل ما هو موجود بالفعل ، يمكنك فقط إضافة المعلومات

لا يمكن أن تتعارض المعلومات الجديدة مع مع التي تم إضافتها بالفعل

المعلومات يمكن الوصول إليها من قبل الجميع على الشبكة

أهم ميزة في البلوكشين هي اللامركزية . يتم تخزين نسخ من دفتر الأستاذ الجماعي وتحديثها على أجهزة الكمبيوتر في جميع أنحاء العالم ، وهذا يعني أنه لا توجد سلطة مركزية لاتخاذ القرارات.

في جوهره ، لا يختلف البلوكشين عن قاعدة البيانات العادية . يخزن المعلومات حول الأشياء التي حدثت في الماضي ، ولكن مع خاصيات فريدة من نوعها.

دعونا نلقي نظرة على معاملات البيتكوين كمثال عن كيفية عمل البلوكشين ( البيتكوين هو مجرد تطبيق واحد لتكنولوجيا البلوكشين. البلوكشين بالنسبة للبيتكوين بمثابة البريد الإلكتروني بالنسبة للإنترنت ):

لنفترض أن لدي بيتكوين واحدًا وأريد إرساله إليك . يمكن لأي شخص يحمل نسخة من دفتر الأستاذ للبيتكوين أن يرى أن لدي بيتكوين واحد وأنك لديك صفر (لكن على شبكة البيتكوين هوياتنا خاصة نسبيا).

يمكنني بعد ذلك أن أرسل لك بيتكوين واحد ، وسوف ترى الشبكة هذا و تقوم بتحديث كل دفتر أستاذ على الفور.

لكن ماذا لو كنت جشع ، وأردت أن أحاول خداع الشبكة ؟

يمكنني أن أغير نسخة من دفتر الأستاذ لأقول أن لديّ 2 بيتكوين ، أرسل لك واحدة واستخدم الأخرى .

ولكن في تاريخ شبكة البيتكوين لم يحدث هذا الفعل من الإنفاق المزدوج قط .

لما لا ؟

أمان البلوكشين

لفهم كيف ولماذا البيتكوين مقاومه للتلاعب والاحتيال ، نحن بحاجة إلى فهم كيفية عملها.

دون الخوض في كل ما هو تقني محض ، دعنا نكشف الستار ونرى ما يحدث.

يتم تخزين المعلومات المخزنة على البلوكشين في مجموعات – تسمى كتل – وكل كتلة مختومة و مربوطة بالكتلة التي تم إنشاؤها قبلها ، مما يؤدي إلى إنشاء سلسلة خطية من الكتل – من هنا أتی مصطلح البلوكشين أو (سلسلة الكتل).

تحتوي كل من هته الكتل على 3 أنواع من المعلومات:

البيانات على المعاملات

تجزئة الكتلة

تجزئة الكتلة السابقة

يمكن تشبيه التجزئة ببصمة الإصبع – وهي سلسلة فريدة من الأرقام تحدد كل كتلة . يتم حساب الأرقام تلقائيًا استنادًا إلى المعلومات المخزنة في الكتلة . إذا قمت بتغيير المعلومات في الكتلة ، فأنت تقوم بتغيير التجزئة ، وبالتالي هوية الكتلة.

كما أن تجزئة الكتلة السابقة موجودة أيضًا في كل كتلة ، وهو ما يُنشئ سلسلة الكتل ، وهو ما يجعل عملة مشفرة مثل البيتكوين آمنة للغاية.

ألق نظرة على هذا الرسم:

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تحتوي كل كتلة على العناصر الثلاثة المذكورة أعلاه . لكن راقب ما يحدث عندما أحاول العبث بالمعلومات في المربع 2 للحصول علی بيتكوين إضافي:

تحتوي الكتلة 3 على تجزئة الكتلة 2 ، ولكن عندما يتم تغيير الكتلة 2 ، فذلك يعني تغيير التجزئة أيضًا ، مما يعني أن كل شيء في الكتلة 3 و ما بعدها يصبح غير صالح ، مما يؤدي إلى كسر السلسلة.

سأحتاج بعد ذلك إلى إعادة حساب تجزئات كل كتلة تغيرت.

إضافة لذلك ، شبكة البيتكوين تجعل من العثور على هذه التجزئة صعبا . في المتوسط ​​، يتم العثور على تجزئة كتلة كل 10 دقائق بواسطة أجهزة الكمبيوتر التي تخمن الأرقام العشوائية باستمرار و تعرف المناسبة منها (في الواقع أكثر تعقيداً من هذا). تسمى هذه العملية “إثبات العمل” (PoW) ، ويتم ذلك بواسطة أجهزة كمبيوتر قوية تسمی بالمعدنين.

لذا بالنسبة لكل كتلة أحضنتها ، سيستغرق الأمر مني 10 دقائق من الحساب المكثف لإزالة كل كتلة وإيجاد التجزئات الصحيحة.

وهذا فقط لنسختي من دفتر الأستاذ.

إن دفتر الأستاذ للبيتكوين موجود على آلاف أجهزة الكمبيوتر في جميع أنحاء العالم ، لذلك سأكون بحاجة إلى الوصول إلى أكثر من 50٪ من أجهزة الكمبيوتر ، و أكرر عملية التعدين لجميع دفاتر الأستاذ التي أتحكم بها لتزييف تلك المعاملة .

هذا مكلف للغاية من وجهة نظر حسابية ، حيث أنني سأحتاج إلى عدد من أجهزة الكمبيوتر يكاد يكون مستحيلاً.

ولكن في الوقت الذي قمت فيه بذلك ، وتمكنت من إعطاء نفسي البيتكوين حسب رغبتي ، ستلاحظ بقية الشبكة. لدی سيحاولون إبعادي ، أو قد يتخلوا عن البيتكوين بدفعات كبيرة ، مما يؤدي إلى تحطيم السعر و ترك لي عملة لا قيمة لها.

لذلك من السهل علينا إدراك أن البلوكشين مقاوم بشكل لا يصدق للإحتيال ، و من مصلحة الجميع أن يلعبوا وفقًا للقواعد.

إذن لماذا كل هذا مهم؟

هذا سؤال جيد . لا تزال تقنية البلوكشين في مهدها ، ولكنها تعد بإحداث ثورة في العديد من الصناعات المختلفة ، مثل:

المجال البنكي و المدفوعات

إن البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية المشفرة مثل Litecoin و Monero و Zcash تجعل التخزين و نقل القيمة أبسط و أرخص عن طريق إزالة الحاجة من وسطاء مثل البنوك.

الحكومات

يمكن للحكومات استخدام البلوكشين لتنفيذ تصويت آمن و دقيق ، وحفظ السجلات العامة ، وتحديد هوية المواطنين و مراقبة الحدود.

الرعاية الصحية

السجلات الطبية معروفة بأنها غير دقيقة ويصعب نقلها . إذا تم استضافتها على البلوكشين فإنها ستكون آمنة ودقيقة ويمكن الوصول إليها بسهولة من قبل الأطراف المعتمدة.

الموردون

هل تريد أن تعرف ما إذا كانت هذه التفاح عضوية بالفعل ؟ أو إذا كان خاتم الماس هذا ذو مصدر أخلاقي ؟ إن وضع مثل هذه السلع على البلوكشين سيتيح للمستهلكين و الشركات الحصول على شفافية أكبر في دورة حياة منتجاتهم.

التأمين

لا مزيد من الاستدعاءات و الإنتظار لأسابيع قبل الحصول على دفعتك . مع تنفيذ العقود الذكية على البلوكشين ، سوف تكون شركات التأمين قادرة على قبول ودفع المطالبات إلى العملاء على الفور بناء على قواعد محددة مسبقا.

كل هذا سيأتي في نهاية المطاف ، ولكن هذه التكنولوجيا رائعة ومثيرة للغاية و يمكن أن تغير نمط عيشنا كليا في المستقبل .