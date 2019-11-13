منصة "إيتورو إكس" تُدرج داش وسبع عملات مستقرة

تام شمس - الأربعاء 13 نوفمبر 2019 09:51 مساءً - أعلنت إيتورو إكس، وهي منصة الأصول الرقمية لمنصة التداول الاجتماعي إيتورو، عن إدراج عملة داش التي تركز على الخصوصية وسبعة عملات مستقرة في بيان صحفي نُشر يوم ١٢ نوفمبر.

ووفقًا للبيان، يمكن لمستخدمي إيتورو إكس أيضًا تداول العملات المستقرة المدعومة بالليرة التركية (TRYX) والزلوتي البولندي (PLNX) والراند جنوب إفريقي (ZARX) ودولار هونغ كونغ (HKDX) إلى جانب التوكنات المدعومة بالدولار الأمريكي USDC وتيثر (USDT). وبذلك يرتفع عدد الأصول القابلة للتداول في بورصة العملات المشفرة إلى ٢٦. وقد علق دورون روزنبلوم، العضو المنتدب في إيتورو إكس، قائلًا:

"نرى أن إضافة USDC وUSDT في إيتورو إكس لتلبية احتياجات المتداولين المحترفين والمؤسسيين، لا سيما في الأسواق الآسيوية. حيث إن إضافة خمسة عملات مستقرة جديدة، بالإضافة إلى إضافة الأصل المشفر "داش"، يدل على التزامنا المستمر بسد الفجوة بين عالم بلوكتشين والأسواق المالية التقليدية." Advertisements

توكن الذهب متاح أيضًا

أدرجت البورصة أيضًا زوجًا جديدًا يتيح لمستخدميها تداول الذهب القائم على التوكنات (GOLDX) مقابل بيتكوين (BTC). وتشير الشركة إلى أن الذهب ينظر إليه من قبل الكثيرين باعتباره ملاذا آمنا، في حين أن بيتكوين تعتبر نظيره الرقمي. وأوضح روزنبلوم:

"يوفر زوج الذهب/بيتكوبن الذي نقدمه وسيلة للتداول بين المتاجر القديمة والجديدة ذات القيمة، مما يجعل زوج الذهب/بيتكوين مزيجًا مميزًا وممتعًا للغاية."

وحسبما ذكر كوينتيليغراف في منتصف شهر أكتوبر، عقدت إيتورو شراكة مع شركة التحليلات والإدارة المالية الناشئة "ذا تاي" لإطلاق أداة تحليلية قائمة على المعنويات لتتبع تصور الناس للعملات المشفرة.