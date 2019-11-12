تحول البيتكوين عند مستوى 9 آلاف دولار الى موجة البيع

يتم تداول سعر البيتكوين في منطقة هبوطية تحت مستوى المقاومة 8880 دولار و 9000 دولار مقابل الدولار الأمريكي، و سعر 9 آلاف دولار كان سبب تحول البيتكوين نحو موجة البيع القوية التي دفعت سعر البيتكوين الى قاع شهري وصل الى 8612 دولار.

يكافح السعر من أجل التعافي ومن المحتمل أن يواجه البائعين عند مستوى 9000 دولار.

خط الاتجاه الهبوطي الرئيسي يوم أمس لا يزال قائما مع وجود مقاومة بالقرب من 8980 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD.

هناك بعض الدعم الرئيسي على الجانب السلبي بالقرب من مستويات 8600 و 8500 دولار.

يواجه سعر البيتكوين زيادة في البيع أقل من 9000 دولار مقابل الدولار الأمريكي. قد يصحح سعر BTC أعلى ، لكن البائعين لا يزالون تحت السيطرة بالقرب من 8880 دولار و 9000 دولار.

تحليل تحول البيتكوين

بالأمس ، كان هناك تعافٍ لائق في عملة البيتكوين فوق 8850 دولارًا و 8900 دولارًا مقابل الدولار الأمريكي. ارتفع BTC فوق مستوى المقاومة 9000 دولار ومتوسط الحركة البسيط 100 ساعة.

ومع ذلك ، فقد توجت الحركة الصعودية بمقاومة عند 9150 دولار. تم تشكيل قمة بالقرب من 9150 دولار والسعر بدأ انخفاض آخر. لقد كسر العديد من الدعم بالقرب من مستويات 9000 دولار و 8900 دولار.

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بالإضافة إلى ذلك ، كان هناك إغلاق أقل من 8850 دولار ومتوسط الحركة البسيط لكل 100 ساعة. أخيرًا ، كسر السعر مستوى 8700 دولار وتم تداوله إلى قاع شهري جديد بالقرب من قاع 8612 دولار.

إنه يصحح حاليًا أعلى من مستوى 8700 دولار. يتم تداول بيتكوين فوق مستوى تصحيح فيب بنسبة 23.6% من الانخفاض الأخير من أعلى مستوى عند 9150 دولار إلى 8612 دولار. على الجانب العلوي ، هناك العديد من المقاومة ، بدءا من 8800 دولار وتصل إلى 9000 دولار.

تقع المقاومة الرئيسية الأولى بالقرب من مستوى 8880 دولار و متوسط الحركة البسيط 100 ساعة. كما أنه يمثل مستوى تصحيح فيب بنسبة 50% للهبوط الأخير من أعلى مستوى عند 9150 دولار إلى 8612 دولار.

المقاومة الرئيسية في الاتجاه الصعودي قريبة من مستوى 9000 دولار. الأهم من ذلك أن خط الاتجاه الهبوطي الرئيسي يوم أمس لا يزال قائمًا مع وجود مقاومة بالقرب من 8980 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD. لذلك ، من المحتمل أن تواجه عملة البيتكوين مقاومة قوية بالقرب من مستويات 8880 دولار و 9000 دولار.

على الجانب السلبي ، يوجد دعم مبدئي بالقرب من مستوى 8680 دولار. يقع الدعم الرئيسي الأول بالقرب من مستوى 8600 دولار ، وأدناه يوجد خطر حدوث انخفاض ممتد نحو منطقة الدعم البالغة 8500 دولار.

بالنظر إلى الرسم البياني ، تظهر عملة البيتكوين علامات على التصحيح الصعودي قصير المدى فوق 8700 دولار. من المرجح ان تكون هناك مقاومة بالقرب من مستويات المقاومة 8880 و 8980 دولار. الإغلاق فوق 9000 دولار قد يبدأ موجة انتعاش قوي على المدى القريب.

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