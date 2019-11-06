ما يجب معرفته عن تعدين العملات الرقمية المشفرة

ربما يكون تعدين العملات الرقمية المشفرة أقدم الانشطة المرتبطة بالعملة الرقمية المشفرة . بدأ كل شيء في عام 2009 ، عندما أنشأ ساتوشي ناكاموتو أول بلوك على شبكة بيتكوين .

اصبح التعدين اليوم صناعة كاملة تغطي 114 دولة في جميع أنحاء العالم ، وتضمن عمل شبكة العملة الرقمية المشفرة العالمية . وفقا لتحليلات Blockchain.info ، فإن إجمالي ارباح السوق خلال العام الماضي هو 4.1 مليار دولار . لا يشمل هذا الرقم الدخل المكتسب من بيع معدات التعدين ، والذي يقدر ما بين 3 و 4 مليار دولار ، كما هو الحال مع شركة Bitmain العملاقة .

شبكة البيتكوين

بالاضافة إلى شعبية تعدين العملات الرقمية المشفرة ، فان تعقيد شبكة البيتكوين ينمو أيضا . على الرغم من أن 80 في المائة من البيتكوين قد تم تعدنه بالفعل فوفقا للخبراء ، فإن اجمالي وحدات البيتكوين سيتم تعدينها كلها بحلول عام 2140 . ويوضح الوضع حقيقة أن الحسابات اللازمة لإنتاج العملة الرقمية المشفرة تصبح باستمرار أكثر تعقيدا، و تستغرق عملية التعدين المزيد من الوقت والطاقة .

فيما يتم إنفاق ما بين 30 و 60 في المائة من الأرباح المكتسبة من التعدين على تكاليف الطاقة. تشير الأرقام إلى أن الحفاظ على بنية كمبيوتر التي تعمل على تعدين البتكوين ، تكلف 30 مفاعلًا نوويًا بكامل طاقته .

بالرغم من تزايد تعقيدات التعدين ، فان المكافأة في توليد الكتل/البلوكات في انخفاض ، اذ انخفض حجم مكافأة التعدين إلى النصف (من 25 بيتكوين إلى 12.5 بيتكوين) ، ولا يزال بإمكان المعدنين الحصول على ما يصل إلى 20 مليون دولار في اليوم في تأكيد المعاملات. هذا الرقم المذهل يجذب لاعبين جدد للانضمام إلى “الحمى الرقمية” – ومصنعي المعدات لابتكار طرق أكثر فاعلية لاستخراج Bitcoin.

معدات التعدين

في صيف عام 2017 ، مع تنامي شعبية العملات الرقمية المشفرة ، تزايد الطلب في السوق ليس فقط علی المعدات المهنية ، ولكن أيضا علی بطاقات الجرافيك (GPUs) . في عام 2017 وحده ، تم شراء أكثر من ثلاثة ملايين بطاقة جرافيك بأكثر من 776 مليون دولار ، حسبما تشير ابحاث جون بيدي لم يتمكن مستعملوا العاب الكمبيوتر من شراء بطاقات الجرافيك ( GPU) ذات الطراز العالي ، والتي بيعت إلى المعدنين قبل وصولها إلى الاسواق ، مما ادی الی ارتفاع مبيعات بطاقات الجرافيك لشركات مثل AMD و Nvidia .

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في الربع الثاني من عام 2017 ، زادت إيرادات Nvidia بأكثر من 50 في المائة ، مقارنة بالربع الثاني من عام 2016 ، حيث بلغت 251 مليون دولار. ارتفعت عائدات AMD في نفس الفترة بنسبة 18 في المئة اي 1.2 مليار دولار.

بعد هبوط السوق ، انخفض الاهتمام بالتعدين حيث تتوقع كل من AMD و Nvidia انخفاض إيرادات في الربع الثاني من عام 2018.

للتعدين ايضا أبعاد صناعية ، اتحد المعدنون من جميع أنحاء العالم وأقاموا شركات عملاقة ، يتم تجميع الآلاف من بطاقات GPU فيها ذات قدرات Peta Hash . بعض الشركات تعيد توظيف المصانع القديمة وتستثمر ملايين الدولارات في بناء البنى التحتية للتعدين . في 6 يونيو ، أعلنت شركة التعدين CoinMint أنها تخطط لفتح مصنع تعدين بيتكوين في مصنع كان يستعمل لصهر الألومنيوم في شمال ولاية نيويورك ، بالقرب من الحدود بين الولايات المتحدة وكندا . بدعم من الحكومة الأمريكية ، تهدف CoinMint إلى إنشاء 150 فرصة عمل للأشهر الـ 18 القادمة وتخصيص 700 مليون دولار لتجديد محطة Alcoa.

في الوقت نفسه ، يجد المبتكرون أساليب أكثر تطوراً لتقليل تكاليف الطاقة وزيادة إنتاجية المعدات – من بناء شركات في الكهوف إلى إطلاق المعدنين إلى الفضاء . ما هي اكبر شركات التعدين حول العالم ؟ يدعوك Cryptoarab للتعرف عليها في المقال التالي .