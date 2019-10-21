بيت كوين وسوق التشفير EOS ، BCH ، TRX ، ADA يواجهة العقبات

حاليًا إجمالي القيمة السوقية ل بيت كوين وسوق التشفير يتجه نحو الاعلى ، ولكن يواجه عقبات بالقرب من 215 مليار دولار. قفز سعر بيت كوين بأكثر من 5% ويتم تداوله فوق منطقة المقاومة عند 8200 دولار.

يتحرك سعر EOS ببطء نحو مستوى المقاومة الرئيسي عند 3 دولار.

ارتفع سعر BCH أيضًا بأكثر من 5% ويقترب من مستوى المقاومة الرئيسي 230 دولار.

يتعزز سعر TRX حاليًا بالقرب من المستوى المحوري 0.0155 دولار.

لا يزال سعر ADA يكافح لتطهير منطقة المقاومة الرئيسية عند 0.0400 دولار.

تحليل سعر البيتكوين كاش

في الآونة الأخيرة ، كان هناك انخفاض جديد تحت منطقة الدعم 215 دولار في سعر BCH مقابل الدولار الأمريكي. ومع ذلك ، فقد تمكن السعر من البقاء فوق مستوى الدعم 205 دولارات وبدأ انتعاش جديد. ارتفع السعر بأكثر من 5% ويتم تداوله الآن فوق مستوى 220 دولار.

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على الجانب العلوي ، هناك العديد من المقاومة بالقرب من مستويات 230 دولار و 235 دولار. هناك حاجة لإغلاق ناجح فوق مستوى المقاومة 235 دولار لمزيد من المكاسب في المدى القريب.

تحليل أسعار EOS و TRX و ADA

انخفض سعر EOS الأسبوع الماضي أسفل منطقة الدعم الرئيسية البالغة 3 دولار. لقد اختبر الدعم الرئيسي التالي بالقرب من مستوى 2.85 دولار. في البداية ، كان السعر يصحح أعلى وقد يختبر قريباً المقاومة الرئيسية 3 دولار ، والتي قد يتجاوز السعر 3.050 دولار.

بقي سعر Tron جيدًا فوق مستوى الدعم 0.0150 دولار. يتداول سعر TRX حاليًا بالقرب من 0.0155 دولار ، مع وجود مقاومة فورية بالقرب من مستوى 0.0158 دولار. المقاومة الرئيسية بالقرب من 0.0160 دولار ، فوقها يمكن أن يرتفع السعر باتجاه منطقة المقاومة 0.0172 دولار.

لا يزال سعر كاردانو يتداول في منطقة هبوطية تحت مستويات المقاومة 0.04 دولار و 0.042 دولار. اختبر سعر ADA مستوى الدعم 0.0375 دولارًا وهو الآن يصحح أعلى. ومع ذلك ، فإن الإغلاق فوق 0.0400 دولار و 0.0420 دولار أمر لا بد منه للحركة الصعودية القوية في الأيام المقبلة.

بيت كوين وسوق التشفير

بالنظر إلى الرسم البياني لأربع ساعات ل بيت كوين وسوق التشفير ، يبدو أن منطقة 205 مليار دولار تعمل كدعم قوي. قفزت القيمة السوقية مؤخرًا أعلى من مستوى 212 مليار دولار. ومع ذلك ، واجه بيت كوين وسوق التشفير منطقة مقاومة كبيرة بالقرب من 215 مليار دولار وخط اتجاه هابط. لذلك ، يجب أن يتخطى المقاومة 215 مليار دولار و 220 مليار دولار للاستمرار في الارتفاع على المدى القريب. يمكن أن تكون العقبة الرئيسية التالية للثيران بالقرب من مستوى 228 مليار دولار. إذا لم يكن الأمر كذلك ، فقد يكون هناك انخفاض جديد في Bitcoin و ETH و XRP و TRX و ADA و Bitcoin Cash و Litecoin و EOS و Stellar و IOTA و ICX و WAN و العملات البديلة الأخرى.

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