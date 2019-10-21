سعر البيت كوين يتعافى بأكثر من 8.2 ألف ولكن يجب الحذر

سعر البيت كوين يصحح حاليًا للأعلى وكسر المقاومة الرئيسية عند مستوى 8200 دولار. يعمل السعر الآن على توطيد مكاسبه دون مستويات المقاومة 8300 و 8350 دولار. يوجد اختراق قصير الأجل أو نمط استمراري صعودي يتشكل مع مقاومة بالقرب من 8250 دولار على الرسم البياني لكل ساعة لزوج BTC / USD.

قد يكافح السعر للاستمرار في الارتفاع وقد يصحح نحو الدعم عند 8100 دولار.

ينتعش سعر البيتكوين بشكل جيد فوق 8100 دولار و 8200 دولار مقابل الدولار الأمريكي. ومع ذلك ، ما زال من المبكر استدعاء الحركة الحالية كتغيير في الاتجاه سعر البيت كوين.

تحليل سعر البيت كوين

من التحليل الماضي الاسبوعي للبيتكوين ، رأينا حركات هبوطية في الغالب في عملة البيتكوين دون منطقة الدعم التي تبلغ 8200 دولار مقابل الدولار الأمريكي. استقر سعر BTC أقل من 8000 دولار ومتوسط الحركة البسيط ل 100 ساعة. ومع ذلك ، فإن منطقة 7800 دولار بمثابة دعم قوي. ونتيجة لذلك ، بدأ BTC انتعاشًا لائقًا فوق منطقة المقاومة البالغة 8000 دولار و متوسط الحركة البسيط ل 100 ساعة. كان هناك اختراق فوق مثلث متقلص مع وجود مقاومة بالقرب من 8000 دولار على الرسم البياني للساعة.

الأهم من ذلك ، تجاوز السعر منطقة المقاومة الرئيسية عند _8200 دولار. أخيرًا ، تم تداول السعر فوق مستوى 8250 دولار واختبر منطقة 8300 دولار. تم تشكيل ارتفاع بالقرب من 8305 دولار والسعر يعزز حاليا المكاسب. يوجد دعم فوري بالقرب من مستوى 8200 دولار أو مستوى تصحيح فيب 23.6٪ للانتعاش الأخير من أدنى مستوى عند 7888 دولار إلى 8305 دولار.

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بالإضافة إلى ذلك ، هناك نمط اختراق قصير الأمد أو نمط استمراري صعودي يتشكل مع وجود مقاومة بالقرب من 8،250 دولار على نفس الرسم البياني. إذا كان هناك اختراق صعودي فوق مستوى 8250 دولار ، فقد يستمر سعر البيت كوين في الارتفاع نحو مستويات المقاومة 8300 دولار و 8350 دولار. تقع المقاومة الرئيسية التالية على الجانب العلوي بالقرب من مستوى 8400 دولار.

على العكس ، إذا كان هناك كسر هبوطي دون مستوى الدعم عند 8200 دولار ، فقد يبدأ السعر في تصحيح هبوطي ممتد. يقع الدعم الرئيسي التالي بالقرب من منطقة 8100 دولار. علاوة على ذلك ، فإن مستوى تصحيح فيب 50٪ من الانتعاش الأخير من أدنى مستوى 7،884 دولار إلى 8305 دولار، يقع أيضًا بالقرب من مستوى 8095 دولار لتوفير الدعم. إذا كان هناك المزيد من الجوانب السلبية ، فقد يختبر السعر 8000 دولار و متوسط الحركة البسيط ل 100 ساعة.

بالنظر إلى الرسم البياني ، يبدو أن عملة البيتكوين تتعافى جيدًا فوق مستوى 8200 دولار. ومع ذلك ، فإن حركة السعر الحالية أقل من 8300 دولار لا تزال تشير إلى وجود علامات الحذر. .و إغلاق فوق 8400 دولار قد يدفع السعر بقوة نحو 9000 دولار و 9200 دولار.

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