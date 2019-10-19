بيتريكس إنترناشونال توقف الخدمة في فنزويلا و٣٠ دولة أخرى

تام شمس - السبت 19 أكتوبر 2019 11:49 مساءً -

ستتوقف شركة بيتريكس إنترناشونال، وهي الوحدة الدولية لبورصة العملات المشفرة الأمريكية بيتريكس ومقرها مالطا، عن العمل في فنزويلا و٣٠ دولة أخرى.

لا يوجد سبب واضح للإجراء

في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى العملاء الفنزويليين، أعلنت بيتريكس إنترناشونال أن البورصة ستوقف الحساب وتداول الوصول إلى المستخدمين يوم ٢٩ أكتوبر، وتطلب منهم سحب أموالهم مع البورصة قبل ذلك التاريخ، وفقًا لتقارير كوينتيليغراف بالإسباني يوم ١٩ أكتوبر.

ووفقًا للتقرير، أبلغت منصة التداول الدولية بيتريكس ومقرها مالطا قاعدة مستخدميها بالكامل في فنزويلا بأنها ستوقف خدماتها للمستخدمين في البلاد دون ذكر سبب واضح لهذا الإجراء.

٣١ دولة محظورة تمامًا من الخدمة

ومع ذلك، فإن فنزويلا ليست البلد الوحيد الذي سيتعين عليه التوقف عن استخدام خدمات بيتريكس هذه المرة، وفقًا للمعلومات التي حصل عليها كوينتيليغراف بالإسباني. وأكدت الشركة لفريق كوينتيليغراف بالإسباني أنها ستوقف الخدمة فعليًا لما مجموعه ٣١ دولة، بما في ذلك أفغانستان ومصر والبوسنة والهرسك وكمبوديا وجمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وساحل العاج وتونس وإثيوبيا وأوغندا واليمن.