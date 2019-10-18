البيتكوين في المناطق الحرجة تحت 8 آلاف دولار يحيث تم تصحيح سعر البيتكوين أعلى ، لكنه واجه عقبات بالقرب من 8120 دولار و 8140 دولارًا مقابل الدولار الأمريكي. ينخفض السعر مرة أخرى تحت مستوى دعم 8000 دولار. يوجد خط اتجاه هبوطي رئيسي يتكون من مقاومة بالقرب من 8240 دولار على الرسم البياني للساعة و من المرجح أن يظل السعر في منطقة هبوطية إلا إذا دفعه المضاربون على الارتفاع إلى ما فوق 8120 دولارًا و 8240 دولارًا.

يكافح سعر البيتكوين للارتداد فوق 8100 دولار مقابل الدولار الأمريكي. لذلك ، من المرجح أن تستأنف BTC انخفاضها إلى ما دون 8،000 دولار و 7،900 دولار على المدى القريب.

تحليل سعر البيتكوين

بالأمس ، كان هناك امتداد سلبي في عملة البيتكوين دون منطقة الدعم البالغة 8000 دولار مقابل الدولار الأمريكي. تم تداول سعر BTC إلى قاع شهري جديد عند 7915 دولارًا واستقر دون المتوسط ​​المتحرك البسيط لكل 100 ساعة. في الآونة الأخيرة ، كان هناك تصحيح صعودي فوق مستوى 8000 دولار. علاوة على ذلك ، تعافى السعر فوق مستوى 8020 دولارًا ، بالإضافة إلى مستوى تصحيح فيب 23.6٪ في التراجع الأخير من أعلى مستوى عند 8386 دولار إلى 7915 دولارًا.

ومع ذلك ، فقد توجت الحركة الصعودية بمستويات المقاومة 8100 دولار و 8120 دولار. علاوة على ذلك ، فشل السعر في اختبار مستوى تصحيح فيب بنسبة 50٪ في الانخفاض الأخير من أعلى مستوى عند 8386 دولار إلى 7915 دولار. نتيجة لذلك ، كان هناك انخفاض جديد أقل من 8020 دولار. السعر يتسارع الآن يالانخفاضات دون مستوى 8000 دولار. لقد كسر أدنى سعر تأرجح آخر عند 7915 دولار وتم تداوله إلى قاع شهري جديد بالقرب من 7850 دولار.

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يبدو أن هناك رد فعل هبوطي قوي أقل من 8000 دولار. يقع الدعم الرئيسي التالي بالقرب من مستوى 7800 دولار. إذا كان هناك المزيد من السلبيات ، فإن سعر البيتكوين يمكن أن يسرع من الخسائر نحو مستويات 7600 دولار و 7500 دولار على المدى القريب. يوجد دعم متوسط ​​بالقرب من مستوى 7720 دولار.

وعلى الجانب العلوي ، من المرجح أن يكون مستوى 8000 دولار و 8020 دولارًا بمثابة عقبات أمام المضاربين على الارتفاع. تقع المقاومة الرئيسية بالقرب من مستوى 8120 دولار . علاوة على ذلك ، هناك خط اتجاه هبوطي رئيسي يتكون من مقاومة بالقرب من 8240 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD.

بالنظر إلى الرسم البياني ، من الواضح أن عملة البيتكوين تتعرض لضغوط أقل من 8120 دولار و 8000 دولار. طالما لا يوجد إغلاق أعلى من 8120 دولار و 8240 دولار ، فهناك فرص للمزيد من الجوانب السلبية. يمكن أن يكون الهدف الرئيسي للاتجاه الهبوطي في الجلسات القادمة بالقرب من مستويات 7600 و 7500 دولار.

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