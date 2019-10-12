أسواق العملات المشفرة تستقر بينما تشهد أعلى ٢٠ عملة من حيث القيمة السوقية إشارات مختلطة

تام شمس - السبت 12 أكتوبر 2019 11:57 مساءً - السبت ١٢ أكتوبر - بعد ارتفاع طفيف في الأسعار في وقت سابق من هذا الأسبوع، تتداول أسواق العملات المشفرة جانبيًا بينما تشهد أعلى ٢٠ عملة من حيث القيمة السوقية إشارات متباينة.

في وقت كتابة المقالة، تشهد ٨ من أعلى ٢٠ عملة أرباحًا، حيث ارتفعت باينانس كوين (BNB) بنسبة ٢,٨٪ تقريبًا. وتشهد تشينلينك (LINK) أكبر الخسائر بين أعلى ٢٠ عملة، بانخفاض أكثر من ٦,١٪.

تصور السوق. المصدر: كوين٣٦٠

بيتكوين تحوم حول مستوى ٨٣٠٠ دولار

وبعد أن وصلت إلى ٨٠٠٨ دولارات يوم ١١ أكتوبر، كانت بيتكوين (BTC) تحوم حول عتبة ٨٣٠٠ دولار للجزء الأكبر من اليوم. وفي وقت كتابة المقالة، يتم تداول أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية عند ٨٣٢٩ دولارًا، بانخفاض حوالي ٠,٣٪ على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية في وقت كتابة المقالة. وعلى مدى فترة سبعة أيام، ارتفعت بيتكوين بنحو ٢,٨٪. وكان سعر بيتكوين في السوق مستقرًا على مدار اليوم، وهو ما يمثل ٦٦,٩٪.

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٢٤ ساعة. المصدر: كوين٣٦٠

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انخفضت إيثريوم (ETH)، وهي العملة المشفرة الثانية من حيث القيمة السوقية، بنسبة ٠,٦٪ على مدار اليوم ليتم تداولها عند ١٨٢ دولارًا في وقت كتابة المقالة. وتشهد أعلى عملة بديلة نموًا كبيرًا هذا الأسبوع، حيث ارتفعت بأكثر من ٤٪ خلال الأيام السبعة الماضية في وقت كتابة المقالة.

مخطط سعر إيثريوم على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين٣٦٠

ارتفعت ريبل (XRP)، وهي ثالث أعلى عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، بحوالي ٠,٢٪ ويتم تداولها عند ٠,٢٧٢ دولار. وعلى مدار سبعة أيام، ارتفعت العملة بأكثر من ٧٪.

مخطط سعر ريبل على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين٣٦٠

تبلغ القيمة السوقية الإجمالية ٢٢٤ مليار دولار في وقت كتابة المقالة، ولم تشهد أي تغيير على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية في وقت كتابة المقالة. وعلى مدار الأيام السبعة الماضية، ارتفع إجمالي القيمة السوقية بمقدار ٨ مليارات دولار، وفقًا لموقع كوين ماركت كاب.