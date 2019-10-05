إعلامي ومدون في مجال العملات الرقمية، متخصص في التعريب والترجمة، متداول في العملات الرقمية، وشغوف بالبحث ومطالعة ما هو جديد في التكنولوجيا الرقمية

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كانت هذه تفاصيل خبر مراجعة لمحفظة BC Vault : هل تتفوق على محفظة Trezor و Ledger ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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