جستين صن يكشف عن خطة جديدة لآلية إثبات الملكية الخاصة بترون

تام شمس - السبت 21 سبتمبر 2019 09:54 مساءً - أعلن جستين صن، مؤسس منصة بلوكتشين، عن خطة جديدة لآلية إثبات الملكية الخاصة بترون (TRX).

ففي سلسلة من التغريدات في ٢١ سبتمبر، سلطت صن الضوء على أربعة تطورات رئيسية في الخطة الجديدة لآلية إثبات المصالح الخاصة بشركة ترون. وعلى وجه التحديد، ستركز التطورات على وسائل توزيع عائدات التجميع وزيادة مشاركة المجتمع.

المشاركة المجتمعية

كما كشف صن أن الشركة ستفكر في "توزيع عادل وغير مركزي لعائدات الحصص "لزيادة مشاركة المستخدم ومشاركته مع العاملين في الصناعة مثل البورصات والمحافظ والشركاء.

ولتشجيع المجتمع على أن يكون أكثر نشاطًا ولضمان نظام اقتصادي أكثر قوة للشبكة، تخطط ترون أيضًا لرفع نسبة الحصة عبر الشبكة وتقليل معاملات توزيع الأرباح غير الضرورية. وواصل صن:

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"#حصص ترون للشركاء ومكافأة التصويت: لكل كتلة، ستحصل العقد الـ ١٢٧ الأكثر تصويتًا (شركاء ترون) على مكافآت TRX بما يتناسب مع الأصوات التي يحصلون عليها. المكافأة الإجمالية لكتلة واحدة هي ١٦٠ ترون. وقد قمنا بتحسين الطريقة التي يمكن بها للعاملين الحصول على عوائد".

تحديث قادم لشبكة صن

حسبما تم الإبلاغ سابقًا، من المتوقع قريبًا أن تصدر شركة ترون تحديثًا لشبكة صم نتورك التي تم إطلاقها رسميًا في ١١ أغسطس. وشبكة صن نتورك هي عبارة عن حل للتوسع الجانبي مصمم لتوفير قدرة تحجيم غير محدودة لشبكة ترون.

وبالإضافة إلى ذلك، سيسمح الحل للتطبيقات اللامركزية باستهلاك طاقة أقل وتشغيلها بأمان وكفاءة أعلى.