ناسا تتطلع إلى توظيف عالم بيانات مع خبرة في العملات المشفرة وتكنولوجيا دفاتر السجلات الموزعة

تام شمس - السبت 21 سبتمبر 2019 08:52 مساءً - تبحث الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (NASA) في الولايات المتحدة عن توظيف عالم بيانات يتمتع بخبرة في العملات المشفرة وبلوكتشين.

العملات المشفرة وبلوكتشين إضافة مميزة

وفقًا لقائمة الوظائف التي تم نشرها على لينكد إن يوم ٢٠ سبتمبر، تبحث ناسا عن توظيف عالم بيانات في مختبر الدفع النفاث التابع لها في كاليفورنيا، والذي تتمثل مهمته الأساسية في بناء وتشغيل مركبة فضائية روبوتية كوكبية وإجراء مهام تدور حول الأرض.

ومن بين العدد الكبير من المؤهلات المطلوبة، أدرجت وكالة ناسا المعرفة في واحد أو أكثر من المجالات ذات الصلة بما في ذلك البيانات الضخمة، والتعلم الآلي، وإنترنت الأشياء، والتحليلات، والإحصاءات والحوسبة السحابية، وغيرها. وفي سطر منفصل، أدرجت الوكالة الخبرة بتقنية بلوكتشين والعملات المشفرة، معتبرة أن مثل هذا التأهيل سيعتبر إضافة مميزة.

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وكتبت الوكالة أنه من المفترض أن يتم تنفيذ المؤهلات المذكورة من قبل عالم البيانات في تصميم وتنفيذ برنامج لتحليل مجموعات البيانات المعقدة واسعة النطاق المستخدمة في البحث والنمذجة واستخراج البيانات والتحليل التنبؤي في ناسا.

ناسا على بلوكتشين

لا تعتبر وكالة الفضاء العالمية الرئيسية جديدة على تكنولوجيا بلوكتشين. ففي يناير ٢٠١٩، اقترحت ناسا إطار عمل لإدارة سلاسل النقل الجوي من أجل تمكين الاتصالات الآمنة والخاصة والمجهولة مع خدمات الحركة الجوية.

وفي أبريل ٢٠١٨، منحت وكالة ناسا منحة لدعم تطوير مركبة فضائية مستقلة يمكن أن تنفذ تكنولوجيا بلوكتشين لاتخاذ القرارات دون تدخل بشري.