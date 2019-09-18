إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية تعقد اجتماعًا حول بلوكتشين والذكاء الاصطناعي في تتبع الأغذية

تام شمس - الأربعاء 18 سبتمبر 2019 09:54 مساءً - ستعقد إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) اجتماعًا عامًا تناقش فيه مبادرة "عصر جديد لسلامة غذاء أكثر ذكاءً".

ووفقًا لإعلان بتاريخ ١٧ سبتمبر، عقدت إدارة الأغذية والعقاقير اجتماعًا مع مجموعة من أصحاب المصلحة الدوليين في ٢١ أكتوبر ٢٠١٩ لمناقشة تحديات الصحة العامة وتنفيذ قانون تحديث سلامة الأغذية. وعلى وجه التحديد، تعتزم إدارة الأغذية والأدوية إنشاء "نظام رقمي يمكن تتبعه وأكثر أمانًا" لحماية المستهلكين من الأغذية الملوثة.

تتبع فعال للأغذية الملوثة

تقترح المبادرة استخدام تكنولوجيات مثل بلوكتشين والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وأجهزة الاستشعار لتطوير نظام غذائي رقمي والذي سيتيح للمستخدمين تتبع مصادر المنتجات الغذائية وتقييم المخاطر المرتبطة بها.

وقد تم الإعلان عن النهج الجديد في البداية في أواخر أبريل من قِبل مفوض إدارة الأغذية والعقاقير بالإنابة الدكتور نيد شاربلس ونائب مفوض السياسة الغذائية والاستجابة فرانك ياناس. ووفقًا للإعلان، يمكن للتكنولوجيات الناشئة تقليل الوقت اللازم لتتبع منشأ الأغذية الملوثة والاستجابة لمخاطر الصحة العامة.