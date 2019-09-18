شركة صناعة السيارات الهندية "تاتا موتورز" تدعو لتبني تقنية بلوكتشين بمجال السيارات

تام شمس - الأربعاء 18 سبتمبر 2019 08:51 مساءً -

ترغب شركة صناعة السيارات الهندية "تاتا موتورز" في دمج حلول بلوكتشين في عملياتها الداخلية كجزء من برنامج تم إطلاقه حديثًا للشركات الناشئة.

فحسبما ذكرت بيزنس إنسايدر إنديا يوم ١٨ سبتمبر، طرحت شركة "تاتا موتورز" برنامجًا للشركات الناشئة التي يطلق عليها "شبكة تعاون تاتا موتورز أتوموبيليتي٢.٠"، والتي تنوي من خلالها تطوير مجموعة من المنتجات ذات الصلة بالصناعة، بما في ذلك حلول الذكاء الاصطناعي وبلوكتشين.

وتريد الشركة تطبيق الحلول المستندة إلى بلوكتشين في جوانب مختلفة من صناعة السيارات، بما في ذلك سوق مواقف السيارات وخوارزمية التنبؤ بالطلب والمراقبة في الوقت الحقيقي لجودة الوقود.

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وتعليقًا على المبادرة، قال شايلش تشاندرا، رئيس أعمال التنقل الكهربائي واستراتيجية الشركات في شركة تاتا موتورز:

"اليوم، كل قطاع تقريبًا من سلسلة قيمة السيارات مطلوب لدفع قصة الابتكار الخاصة به. [...] وفي عصر عدم اليقين الحالي وسرعة التغيير، يجب أن يكون الدافع وراء الجهود المذكورة أعلاه لحلول المصادر من خلال المبادرات الداخلية وكذلك التعاون مع الشركاء الخارجيين."

إدراك أهمية بلوكتشين من قبل قادة صناعة السيارات

شهدت بلوكتشين اعتمادًا واسعًا في صناعة السيارات، حيث تبنتها بالفعل بعض شركات تصنيع السيارات الرائدة في العالم. ففي أواخر أغسطس، أنشأت شركة بلاتون لحلول بلوكتشين منصة لتخزين البيانات وحساب أسعار السيارات التجارية المستعملة في خدمة مبيعات مرسيدس بنز في بكين.

وحسبما ذكر كوينتيليغراف سابقًا، من المفترض أن يشهد سوق أجهزة بلوكتشين معدل نمو سنوي مركب بنسبة ٤٢,٥ ٪ في السنوات القادمة، للوصول إلى تقييم بقيمة ١,٢٨٥ مليار دولار في عام ٢٠٢٤. وبالمقارنة، فإن قيمة السوق في عام ٢٠١٩ قد بلغت ٢١٨ مليون دولار حتى الآن.