منصة التوظيف المستقل تتلقى منحة تطوير من ميكر داو

تام شمس - الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 11:47 مساءً - أعلنت منصة التوظيف المستندة إلى بلوكتشين، أوبوليس، أنها حصلت على منحة تطوير من ميكر داو، منشئة العملة المستقرة داي.

ستجلب ميكر داو تكامل دفع داي إلى أوبوليس

يوم ١٧ سبتمبر، في بيان صحفي تمت مشاركته مع كوينتيليغراف، أعلنت منصة التشغيل المستقلة أوبوليس وميكر داو أنها ستجلب عملتها المستقرة داي إلى منصة التوظيف المبنية على أساس بلوكتشين لأصحاب العمل الحر "أوبوليس".

وستمكّن منحة التطوير التي تقدمها ميكر داو أوبوليس من معالجة مدفوعات داي، ومنح الشركات وأصحاب العمل الحر خيار الدفع وتلقي المدفوعات في داي، والسماح لأعضاء أوبوليس بدفع رسوم العضوية في داي.

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وأوضح ريتشارد براون، رئيس قسم تنمية المجتمع في ميكر داو، وهو نوع من المنظمات المستقلة اللامركزية (DAO) التي تدار فقط من خلال الرموز والعقود الذكية، أنه في حين أن الاقتصاد الحر والزعزعة يوفر الحرية للكثيرين، إلا أنه لا يأتي دون سلبيات، وأضاف:

"تتطلع ميكر إلى معرفة كيف يمكن لداي المساعدة في تقليل مخاطر هذه القوى العاملة الناشئة."

ومن خلال تعاون ميكر داو، ستكون أوبوليس أيضًا قادرة على تقديم التأمين الصحي وخطط التقاعد التقليدية وبالعملة المشفرة وأتمتة الامتثال الضريبي لأعضائها.