باينانس تطلق خدمة الإقراض لمونيرو وزي كاش وداش هذا الأسبوع

تام شمس - الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 11:47 مساءً - ستضم بورصة باينانس ثلاث عملات جديدة ضمن المرحلة الخامسة من منتج إقراض العملات المشفرة المتاح للاكتتاب ابتداء من ٢٠ سبتمبر.

نفس سعر الفائدة لجميع العملات الثلاثة

بعد إطلاق خدمة إقراض باينانس مبدئيًا يوم ٢٨ أغسطس، ستتيح باينانس الآن للمستخدمين إقراض الأصول وكسب الفائدة من خلال ثلاث عملات بديلة رئيسية، بما في ذلك عملة مونيرو (XMR)، وزي كاش (ZEC) وداش (DASH).

المرحلة الخامسة من خدمة إقراض باينانس. المصدر: باينانس

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على غرار المرحلة الأولية، ستتمتع منتجات الإقراض في المرحلة الخامسة على المنصة بفترة إقراض محددة لمدة ١٤ يومًا بعد الاشتراك من ٢٠ سبتمبر إلى ٢١ سبتمبر. ووفقًا للإعلان، سيكون لجميع العملات المشفرة نفس سعر الفائدة السنوي البالغ ٣,٥٪.

المرحلة الرابعة عرضت نسبة ٣٪ لبيتكوين

في المرحلة الأولية، حققت عملة باينانس كوين (BNB) المشفرة الأصلية لباينانس أعلى معدل فائدة سنوي قدره ١٥٪، في حين عرضت المرحلة الرابعة أسعار فائدة ١٠٪ و٦٪ لللعملة. عرضت المرحلة أيضًا إقراض بيتكوين (BTC)، مع معدل فائدة ٣٪ وإجمالي حد أقصى للاشتراك يبلغ ٢٠٠٠ بيتكوين بالإضافة إلى إيثريوم (ETH) وإيثريوم كلاسيك (ETC) والعملة المستقرة تيثر (USDT).

وأشارت باينانس إلى أن فترة حساب الفائدة للمرحلة الخامسة ستكون في الفترة من ٢٠ سبتمبر إلى ٤ أكتوبر، في حين أن فترة دفع الفوائد ستحدث فور انتهاء مدة القرض.