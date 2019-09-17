شركة التدقيق الكبرى "ديلويت" تسمح للموظفين بدفع ثمن الغداء باستخدام بيتكوين

تام شمس - الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 06:52 مساءً - تسمح شركة ديلويت للتدقيق من الأربعة الكبار الآن لموظفيها بالدفع مقابل الطعام في الكانتين باستخدام محفظة بيتكوين المحمولة.

حيث ذكرت صحيفة لوكسمبورغ المحلية الصادرة باللغة الإنجليزية يوم ١٧ سبتمبر أن شركة ديلويت تختبر بيتكوين بين موظفيها "لمعرفة كيف يمكن لعملاق التدقيق استخدام العملة المشفرة".

وقد قام الشريك في الذراع الاستشاري للشركة لورنت كوليت بالتعليق على المشروع قائلًا:

"نعتقد أنه من الجيد أن يقوم موظفونا بتقييم هذه التكنولوجيا الجديدة." Advertisements

اختبار داخلي فقط

ومع ذلك، أشار كوليت أيضًا إلى أنه لا توجد خطط للسماح للعملاء بالدفع في بيتكوين في المستقبل القريب. وتجدر الإشارة إلى أن برايس ووترهاوس كوبرز لوكسمبورغ، وهي شركة أخرى من الأربعة الكبار، ستبدأ في قبول مدفوعات بيتكوين اعتبارًا من ١ أكتوبر.

بلوكتشين وليس بيتكوين

أوضح كوليت أن أولوية ديلويت هي استخدام بلوكتشين في أنشطتها لإدارة الأموال لمعالجة المعاملات، وليس إجراء المدفوعات في بيتكوين. والسبب هو أن نقل الأموال من شأنه تسريع العملية، وجعل عمليات التدقيق أسهل أثناء إزالة الوسطاء. واختتم حديثه قائلًا:

"هذا هو المجال الذي نركز اهتمامنا عليه الآن في ربط هذه التكنولوجيا الجديدة باحتياجات صناعة لوكسمبورغ."

وحسبما ذكر كوينتيليغراف أمس، اقترح خبير اقتصادي من بنك التسويات الدولية أيضًا طرقًا جديدة للإشراف على المخاطر المالية من خلال تكنولوجيا دفاتر السجلات الموزعة.