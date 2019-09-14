فنان بريطاني يقبل الدفع بـ “البيتكوين” مقابل بيع لوحاته

أعلن لينكولن تاونلي الفنان البريطاني المعاصر المقيم في المملكة المتحدة، عن بيع لوحاته مقابل عملة البيتكوين، بعدما قام ببيع 19 لوحة لمستثمر سنغافوري مقابل 490 بيتكوين.

اشعل الخبر الصحافة البريطانية وفقًا لتقرير بعنوان “الفنان لينكولن تاونلي يبيع 19 لوحة بقيمة بيتكوين بقيمة 4 ملايين جنيه إسترليني”.

في حديث تاونلي مع موقع ccn، صرح بأن الصفقة قد تمت عندما تم تسعير بيتكوين بحوالي 9000 جنيه إستراليني أي حوالي 11.000 دولار أمريكي، والتي تقدر البيعة كاملة بنحو 4.41 مليون جنيه إستراليني أي 5.39 مليون دولار.

وصف الفنان البريطاني، على أنها “صفقة مثيرة للاهتمام”، جاءت من زوايا الاستثمار، مضيفًا أنه يرى “إمكانيات هائلة في العملة المشفرة”.

تاونلي أعتنق التكنولوجيا لبيع الفن:

بالنسبة للفنان البريطاني قد سمحت له العملات المشفرة بتجاوز الحراس التقليديين في صناعة الفن المعارض، حيث قال: “لا ترغب المعارض في الحصول على هذه المعلومات التكنولوجية هناك.”

يقدر تاونلي أن المعارض عادة ما تأخذ عمولة “50٪” على الأعمال الفنية التي يتم بيعها، معربًا عن أسفه لأن مجتمع الفن السائد غالبًا ما يكتسح قصصًا مثل “تحت السجادة” للحفاظ على النظام المعمول به في الصناعة.

عبر عن ذلك قائلا: “هناك صورة أكبر هنا، يحتاج عالم الفن إلى التغيير، يحتاج إلى احتضان التكنولوجيا”.

يتنبأ تاونلي أن التقنيات المدمرة ستترك سوق الفن التقليدي قريبًا “ميتًا وذهب”، مضيفًا: “المعارض لا تفعل هذا، إنها تنتظر منك أن تذهب وتقرع بابها. أنا لا أنتظر صالات العرض”.

الفنان البريطاني على سرعة الصاروخ في بيتكوين:

يخطط تاونلي للاحتفاظ بـ BTC له على المدى الطويل، موضحًا: “أعتقد أن عملة البيتكوين ستزيد قيمتها كثيرًا على مدار الأعوام الخمسة المقبلة. إنه سوق مثير “.

المصدر:

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ccn

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