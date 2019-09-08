بحث: ستصبح تقنية بلوكتشين موحدة بحلول عام ٢٠٢١

تام شمس - الأحد 8 سبتمبر 2019 05:51 مساءً - من المرجح أن يتم توحيد تقنية بلوكتشين بحلول عام ٢٠٢١، وفقًا لشركة موديز للخدمات التجارية والمالية الأمريكية.

ووفقًا للتقرير البحثي المنشور يوم ٥ سبتمبر، من المحتمل أن يتم وضع هذه المعايير في صناعة بلوكتشين بحلول عام ٢٠٢١ وستكون إيجابية "للتوريق المستقبلي باستخدام التكنولوجيا". وتدعي الشركة أن هذا قد يؤدي إلى توفير الوقت والتكلفة، والتشغيل الآلي و توفر أسرع للبيانات.

التشغيل المتداخل لبلوكتشين قادم

علاوة على ذلك، تنص خدمة موديز للمستثمرين على أن معايير الصناعة يمكن أن تحقق أيضًا إمكانية تشغيل أفضل وجوانب فعالية تشغيلية أخرى. وقد أشار كبير محللي الأبحاث في موديز "فرانك سيرفيني" إلى أن:

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"توحيد تكنولوجيا بلوكتشين سيجعل فوائدها أكثر سهولة للوصول إلى التوريق. [...] ومن شأن التوحيد أن يحسن قابلية التشغيل البيني عبر الأنظمة والمشاركين في السوق، ولكن أيضًا يقلل من تركيز الأطراف المقابلة والمخاطر التشغيلية والقانونية للمعاملات التي تستخدم تكنولوجيا بلوكتشين."

ويدعي الإعلان أن هذه المبادرة مدفوعة بشكل أساسي من قبل المنظمة الدولية للتوحيد القياسي. كما أشار الباحثون إلى أن النقص الحالي في التوحيد وقابلية التشغيل البيني يحد من مكاسب الكفاءة التشغيلية ويزيد من المخاطر المحتملة.

وحسبما أوضح كوينتيليغراف في مقال حديث، فإن قابلية التشغيل المتداخل لبلوكتشين هي القدرة على مشاركة المعلومات عبر شبكات بلوكتشين المختلفة دون قيود.