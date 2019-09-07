جاك دورسي: تويتر ليس مهمًا بإنشاء عملة مشفرة تشبه ليبرا

تام شمس - السبت 7 سبتمبر 2019 09:52 مساءً - صرح جاك دورسي من تويتر وسكوير بأنه لا توجد خطط لإطلاق عملة مشفرة تسمى "تويتكوين" خاصة بالمنصة، مشيرًا إلى أنه سيركز بدلًا من ذلك على الترويج لبيتكوين (BTC).

المعايير المفتوحة أفضل

وفقًا لمقال نُشر على موقع الأخبار الأسترالي سيدني مورنينغ هيرالد يوم ٥ سبتمبر، فإن دورسي واثق من أن بيتكوين لا تزال المرشحة الأكثر ترجيحًا لتصبح العملة الأصلية للإنترنت. حيث أشار الرئيس التنفيذي لشركة تويتر قائلًا:

"أعتقد أن معايير الإنترنت المفتوحة تخدم كل شخص على نحو أفضل من تلك التي تسيطر عليها أو تبدأها الشركات". Advertisements

لا أحد يفهم الاقتصاد العالمي

زار دورسي ملبورن للمشاركة في إطلاق سكوير ترمينال، وهو جهاز جديد لنقاط البيع يهدف إلى تقديم بديل للأجهزة التي تقدمها البنوك. كما أعرب عن أفكاره حول البنوك والاقتصاد بشكل عام قائلًا:

"تعد سيطرة البنوك وسلطتها وممارساتها ظاهرة عالمية، لكنني أعتقد أنها حادة حقًا هنا في أستراليا. [...] نحن نتجه دائمًا إلى الركود، ونحن دائمًا نتجه نحو الخروج، وأي شخص يقدم رأيًا في هذا الأمر يخدع نفسه. [...] فلا يوجد شخص واحد على هذا الكوكب يفهم الاقتصاد العالمي."

أشار دورسي أيضًا إلى أنه لا يفكر في اتباع مثال ليبرا من فيسبوك وإصدار عملة مشفرة مخصصة لتويتر، وأنه يفضل استخدام المعايير المفتوحة الحالية مثل بيتكوين.