بيتكوين تسجل علاقة عكسية قياسية مع اليوان الصيني في الأسبوع الماضي

تام شمس - الجمعة 6 سبتمبر 2019 02:46 مساءً - شهد سعر بيتكوين علاقة عكسية قياسية مع اليوان الصيني (CNY) هذا الأسبوع، وفقًا لتحليل من بلومبرغ في السادس من سبتمبر. ويشير هذا إلى أن المستثمرين يستخدمون العملة الرقمية كتحوط مقابل انخفاض قيمة اليوان.

مخطط ارتباط بيتكوين/اليوان الصيني المصدر: بلومبرغ

ضعف اليوان يسبب ارتفاع سعر بيتكوين في الصين

يمكن رؤية دليل إضافي على استخدام بيتكوين للتحوط في الصين في ارتفاع الأسعار التي يتم دفعها في البورصات المحلية عندما انخفض اليوان. ووفقًا لباحث كلية لندن للاقتصاد، الدكتور غاريك هيلمان:

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"يمكنك أن ترى ذلك في السعر المتميز الذي يتم دفعه أحيانًا مقابل بيتكوين في البورصات مثل هوبي التي تلبي احتياجات الصينيين في المقام الأول."

عوامل مثل الحرب التجارية المستمرة مع الولايات المتحدة وسياسة التيسير النقدي للبنك المركزي تسهم في ضعف قيمة اليوان الصيني/الدولار الأمريكي. ومع ذلك، فإن حكم قضائي صدر في يوليو بأن بيتكوين كان أصلًا افتراضيًا محميًا وقانونيًا في الصين، مما زاد من إغرائه كتحوط.

بالإضافة إلى ذلك، تعتمد الشركات في هونغ كونغ على نحو متزايد بيتكوين كشكل من أشكال الاحتجاج.

ازداد الارتباط العكسي مع تدهور العلاقات التجارية

أصبح الارتباط أكثر وضوحًا لأول مرة في شهري أبريل ومايو، وسط تصاعد التوترات في الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة إن الحجم الحالي للحركة العكسية يشبه حجم الذهب مقابل عقود خام برنت الآجلة. كما تميل أسعار الذهب أيضًا إلى الارتفاع عندما تنخفض العقود الآجلة للنفط الخام.