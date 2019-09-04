إمكانية ارتفاع أسعار البيتكوين بعد تحريك Tether Treasury سبعة ملايين دولار

هناك توقعات بارتفاع أسعار البيتكوين بعدما نقلت Tether سبعة مليون دولار من قبوتها مؤخرًا، مما دفع شركة Whale Alert المتابعة لمعاملات التشفير الكبيرة، اكتشاف هذا التدفق للأموال.

كما اكتشفت الشركة بناء 10 ملايين دولار في ساعة بعد نقل الأموال، وحلل البعض أن هذا يعني الكثير لسوق البيتكوين BTC، حيث ترتبط إجراءات Tether عادة بالبيتكوين.

لذلك فإن مسار السوق الصاعدة التالية تقترب، لأن هناك علاقة بين عدد العملات المستقرة وسعر العملة المشفرة الأكثر شيوعًا.

ما يصعب حقًا قوله هو ما إذا كان Tether يبقي أسعار البيتكوين واقفًا أم لا، وهذا لأن هناك شائعات بأن المضاربين قد يستخدمون Tether لجعل عملات البيتكوين واقفة على قدميه.

ولكن المؤشر الجيد في هذه العمليات، أن الأسعار ترتفع في الآونة الأخيرة وهي علامة جيدة على ذلك.

الآن ، ما يمكن لأي شخص القيام به هو مشاهدة المحفظة التي اشترت جميع USDT ومعرفة ما إذا كان سيتم استخدام الأموال لشراء BTC أم لا.

الغريب أن مثل هذا التبادل الكبير للأموال يحدث خلال نفس اليوم الذي أغلقت فيه Bitfinex برنامجها وفقًا للشركة، فإن الإغلاق كان بسبب الصيانة لكن بعض الناس على الإنترنت تكهنوا بما إذا كان هذا صحيحًا أم لا.

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المصدر: bitcoinexchangeguide

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