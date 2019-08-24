بحثٌ يشير إلى أن اتجاه تيثر قد يوفر فرصة للتلاعب

تام شمس - السبت 24 أغسطس 2019 12:50 صباحاً - يشير بحث جديد من أوغمنتو إلى وجود علاقة طردية بين اتجاهات تيثر والقيمة السوقية والسعر، والتي يمكن التلاعب بها أو استغلالها لخلق فرص المراجحة.

وهو يفترض أن اتجاهات تيثر يمكن أن توفر بالتالي إشارة للمتداولين في منشور مدونة يوم ٢٢ أغسطس.

علاقة الثقة مع السوق

وتشير أوغمنتو أن اتجاهات تيثر لا تبدو طبيعية. وتشير المقارنة بين الاتجاهات الإيجابية والسلبية إلى أن المعنويات السلبية تهيمن، مع حدوث تصاعد شديد في النقاش المكثف عندما تنتشر الأخبار، قبل الانهيار بسرعة.

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وعند النظر في هذا جنبًا إلى جنب مع التغيرات في رأس المال والسعر في السوق، فقد وُجد تأثيرًا متوقعًا. ومن المحتمل أن تتنبأ الحركة في القيمة السوقية المصحوبة بارتفاع في المعنويات بحدوث تحرك إضافي في القيمة السوقية خلال ثمانية إلى ١٢ يومًا.

التلاعب بالاتجاهات لتحقيق الربح

تم العثور على ارتفاعات الاتجاهات في كثير من الأحيان إما قبل أو في وقت انخفاض الأسعار. وغالبًا ما يتبع ارتفاع سعر السوق الخوف وعدم اليقين والشك على وسائل التواصل الاجتماعي، مما قد يؤدي إلى انخفاض في الأسعار. وهذا يؤدي إلى إمكانية نشر الخوف وعدم اليقين والشك عمدًا لشراء USDT مع خصم عندما ينخفض ​​السعر، ويعاد بيعها عندما يستقر السعر.

وإذا كانت الادعاءات بأن تيثر تتعامل مع بيتكوين من خلال القيمة السوقية الحقيقية، فإن القدرة على التنبؤ بحركة تيثر للسوق من خلال قياس المعنويات ستكون إشارة مفيدة.