ادعم اعمالك و شركتك لتصل الى الوسائط الاكثر شهرة في العالم عبر Stankevicius Interactive Media platform

اليوم ، تريد الشركات الناشئة و حتى الكبيرة أن تنشر مقالاتها و ابحاثها … عبر المواقع ة الاوسائط الإعلامية الرائدة على الإنترنت مثل Forbes ، Entrepreneur ، Fast Company و New York Times وواشنطن بوست والعديد من غيرها. تعرف الشركات وتدرك أن هذه هي الطريقة للوصول إلى الجمهور الواسع من خلال القنوات الأكثر حصرية و الاكثر تميزا.

موقع التواصل الاجتماعية حاليا لا تعمل كما كانت في الماضي في توصيل رسالة الشركات او الاشخاص الى الجمهور المستهدف و حتى ان كان سيصل ربما سيكلف الكثير. قد يكون الوصول إلى ملايين الأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي مكلفًا للغاية بالنظر إلى المنافسة الحالية. اما الوصول إلى ملايين الأشخاص عبر الوسائط الفعلية و الماقع المخصصة لجعل اعمالك تصل الى الجمهور المستهدف فالمواقع الكبيرة عبر الإنترنت يمكن أن نسمح للشركات بنشر رسالة الشركة بشكل أسرع على المجموعات المستهدفة. و الأهم من ذلك يمكن القيام بذلك في حدود الميزانية المناسبة.

نشر رسالة الشركة في مجلات أعمال رائدة في العالم ليس ابدا بالامر السهل كما يظن المرء. بالتأكيد ، هناك حاجة إلى اتصالات قوية بين المراسلين و الكتاب و اصحاب القرار في المجلة او الموقع، ايضا تحتاج الى التفاوض الكبير مع اصحاب القرار لتنشر ما تريد بالمزانية المحدد مع الوصول الى الجمهور المستهدف، و ضع في اعتبارك هذا يتطلب وقت كبير و جهد، و الوقت هو جوهر المسألة والوقت هو المورد الأكثر قيمة الذي يمكن للمرء الحصول عليه.

ضع في اعتبارك أن المنافسة اليوم رائعة ، وتقوم الشركات بأي شيء يتطلبها أن تتفوق على بعضها البعض داخل قطاعاتها. في الأسواق التنافسية الحالية ، تعد السرعة والكفاءة والتكلفة هي الأكثر أهمية.

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منصة Stankevicius Interactive Media ستساعدك في نشر شركتك و اعمالك عبر الوسائط الاكثر شهرة في العالم

تمكن منصة Stankevicius Interactive Media الشركات من شراء المقالات الإعلامية مباشرة من الوسائط نفسها. عبر Stankevicius Interactive Media يمكنك الآن نشر الشركات و الاعمال في اكبر المنصات المخصصة في غضون أيام أو حتى ساعات.

بما انك صاحب مشروع، شركة او عمل، لماذا تأخد من 3 إلى 6 أشهر من وقتك لتطوير استراتيجية العلاقات العامة والاتصال بينما يوجد من يقوم بذلك في وقت قصير مع توفير الوقت و الجهد ة المال لك. ضع في اعتبارك جميع تكاليف الموارد البشرية وكل شيء سيكون أكثر تكلفة من مجرد شراء نشر مقالات بدون الاعتماد على الخبراء في ذلك.

السرعة والكفاءة هي التي تضع الشركات ة المشاريع و الاعمال أمام مثيلاتها. هل ستضيع شركتك وقتًا أم ستشتري شركتك الوقت؟ Stankevicius MGM هي وكالة علاقات عامة تبيع الوقت وتوفر أسرع اختصارات لعالم الإعلام للشركات المدرجة في القطاعين العام والخاص.

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