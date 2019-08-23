فوموهانت يصبح أول تاجر يقبل توكنات هوبي كوسيلة للدفع

تام شمس - الجمعة 23 أغسطس 2019 12:50 صباحاً -

أصبح التوكن الأصلي لبورصة العملات المشفرة هوبي، ويحمل اسم هوبي توكن (HT) متاحًا لإجراء عمليات الشراء عبر الإنترنت في العالم الحقيقي لمجموعة واسعة من المنتجات من منصة التجارة الإلكترونية فوموهانت.

ففي بيان صحفي تمت مشاركته مع كوينتيليغراف يوم ٢٢ أغسطس، يمكن لمستخدمي هوبي توكن الآن شراء الملابس والأعمال الفنية والأجهزة وغيرها من المنتجات من منصة أخبار التجارة الإلكترونية والعملات المشفرة "فوموهانت". وقد علّق جيمس لورانس، المؤسس المشارك لفوموهانت، على التطوير قائلًا:

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"إن القدرة على العمل مباشرة مع هوبي هي فرصة رائعة. نعمل معًا للسماح لمستخدمي مجتمعنا باستخدام هوبي توكن وإجراء عمليات شراء في العالم الحقيقي للملابس والفن واشتراكات فوموهانت وتذاكر الأحداث وحتى معدات التعدين."

يعد هوبي توكن أحد الأصول الرقمية اللامركزية القائمة على إيثريوم حيث يبلغ عرضه المحدود ٥٠٠ مليون، والذي يكافئ المستخدمين في البورصة برسوم مخفضة في محاولة لزيادة حصته في السوق والسيولة في البورصة. ووفقًا لبيانات من كوين ماركت كاب، يتم تداول هوبي توكن حاليًا عند حوالي ٤,٨٨ دولارات، بعد أن ارتفع بنسبة ٢,٠٦٪ خلال اليوم.

التجارة الإلكترونية تحتضن التوكنات الرقمية

في وقت سابق من أغسطس، كشفت الأخبار أن العملة المشفرة زي كوين التي تركز على الخصوصية أصبحت متاحة للإنفاق في تايلاند لدى أي تاجر مسجل لدى نظام رمز الاستجابة السريعة التايلاندي من خلال تطبيق ساتانغ آب. ويقوم النظام على الفور بتسوية المعاملات ويسمح بالدفع للتجار إلى البهات التايلاندي عبر البورصة المنظمة ساتانغ برو.