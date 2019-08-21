خبراء: مشاريع العملات المشفرة الكورية الجنوبية تتطلع إلى مغادرة البلاد

تام شمس - الأربعاء 21 أغسطس 2019 02:52 صباحاً - يقول الخبراء إن عدد مشاريع العملات الرقمية الكورية الجنوبية التي تغادر البلاد لإدراج منتجاتها في البورصات الأجنبية في تزايد.

حيث أفادت بيزنس كوريا يوم ١٩ أغسطس، أن خبراء الصناعة لاحظوا طفرة في المشروعات التي تركز على العملات المشفرة وبلوكتشين وتسعى إلى إدراج منتجاتها في المراحل الأولى على منصات خارجية.

الخبراء يحددون الأسباب وراء رحيل المشاريع

ذكر الخبراء العديد من الأسباب الرئيسية التي غادرت من أجلها المشروعات المحلية، بما في ذلك ظروف سوق بورصات العملات المشفرة الأكثر صرامة، حيث لا يستطيع المستثمرون إجراء أو سحب الودائع بالوون الكوري في البورصات الكورية. والسبب الآخر الذي تم ذكره هو انخفاض حجم المعاملات.

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فوفقًا للخبراء، لا يمكن لحوالي ٢٠٠ بورصة أصغر فتح حسابات افتراضية ذات اسم حقيقي، و٩٧٪ من البورصات المحلية معرضة لخطر الإفلاس بسبب انخفاض حجم المعاملات.

معايير جديدة لبورصات العملات المشفرة

في أغسطس، كشفت وحدة الاستخبارات المالية التابعة للجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية عن خطط لإخضاع بورصات العملات المشفرة للوائح التنظيمية المباشرة. حيث تخطط حكومة كوريا الجنوبية لإدخال نظام ترخيص لبورصات العملات المشفرة، على النحو الموصى به من قبل فرقة العمل المالي. وسيؤدي هذا إلى تعزيز الشفافية في معاملات العملات المشفرة.

ووقد تلقى توجيه فرقة العمل المالي الجديد انتقادات من دعاة الخصوصية في المجال، حيث كان أحد الجوانب التي حصلت على نقد لاذع بشكل خاص هو قاعدة السفر، والتي تتطلب من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية جمع ونقل معلومات العميل أثناء المعاملات.