أكبر سوق لبطاقات هدايا في اليابان يطلق بطاقات هدايا بلوكتشين

تام شمس - الثلاثاء 20 أغسطس 2019 05:54 مساءً - ستصدر أماتن، وهي أكبر منصة بطاقات هدايا في اليابان، بطاقات هدايا في صورة توكنات بالشراكة مع مزود شبكة بلوكتشين أيلف.

حيث أفادت شركة فيرديكت الإخبارية في المملكة المتحدة يوم ٢٠ أغسطس أن أماتن قد عقدت شراكة مع أيلف - وهي أحد جهات تقديم خدمات بلوكتشين الثلاثين المعتمدين من معهد الصين للتوحيد القياسي للإلكترونيات - لإصدار بطاقات هدايا على بلوكتشين. وتخطط أماتن لبناء إطارها على قمة منصة أيلف لتحويل بطاقات الهدايا الخاصة بها إلى توكنات، مما يتيح تبادلها وإدارتها باستخدام بلوكتشين.

بطاقات الهدايا وبلوكتشين: "تناسب مثالي"

ستمكّن هذه المبادرة من تتبع بطاقات الهدايا من جهات إصدارها إلى العميل، وبذلك من المتوقع أن تؤدي إلى تقليل الاحتيال.

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حيث يقول توم كانازاوا، رئيس أماتن، إن نظام بطاقات الهدايا الحالي لم يتطور قط ليطابق العالم الرقمي اليوم. "لا يزال [النظام] يعاني من أوجه قصور أساسية كما أنه غير مريح للغاية. وأنا أعتقد أن صناعة بطاقات الهدايا يمكن أن تكون حالة استخدام مثالية لبلوكتشين. فالاثنان يتناسبان تمامًا".

وتدعي فيرديكت أن صناعة بطاقات الهدايا تبلغ قيمتها حاليا ٣٤٠ مليار دولار على مستوى العالم، و٢١ مليار دولار في اليابان. بينما تنوي أماتن إطلاق المنصة في البداية في اليابان، تخطط الشركة أيضًا للتوسع في الخارج، أولًا في كوريا والصين، ولكن في النهاية أبعد من ذلك.

تدعي كرنش بيز أن أماتن "هو أكبر سوق لبطاقات الهدايا في اليابان حاليًا بنسبة ٧٠٪ من حصة السوق الأولى لسوق بطاقات الهدايا في اليابان مع أكثر من ٧٠٠٠٠ مستخدم مسجل." علاوة على ذلك، تزعم شركة فيرديكت أيضًا أن إيرادات الشركة السنوية تبلغ ١١٠ ملايين دولار.