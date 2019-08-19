بورصة العملات المشفرة المالطية CGEX تتوقف عن العمل بعد الإنهاء المؤقت

تام شمس - الاثنين 19 أغسطس 2019 09:50 مساءً - ستقوم كوين ون غلوبال إكستشينج (CGEX)، وهي بورصة عملات مشفرة مقرها في مالطا تم إطلاقها من قبل كوين ون الكورية الجنوبية الرئيسية، بإنهاء خدمتها في منتصف سبتمبر.

أقل من عام في العمل

وفقًا لإعلان صدر يوم ١٢ أغسطس، ستغلق البورصة الخدمات في الساعة ٢:٠٠ صباحًا بالتوقيت العالمي المنسق يوم ١٨ سبتمبر. تم إطلاق CGEX في البداية في أكتوبر ٢٠١٨.

وقد وضعت CGEX إشعارًا بإنهاء الخدمات على الصفحة الرئيسية لموقعها على الويب، مضيفة أنها قررت أنه لم يعد بإمكانها إبقاء الخدمة.

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إشعار إنهاء خدمات CGEX | المصدر: كوين ون غلوبال إكستشينج

وفي الإشعار، حذرت CGEX عملائها من أنه يجب سحب جميع الأصول الموجودة في حسابات المستخدمين بحلول تاريخ الإغلاق، حيث لن تكون عمليات السحب الإضافية متاحة بعد ذلك الوقت. وسيتم تدمير بيانات المستخدم الشخصية، بما في ذلك تفاصيل المعاملات، وفقًا لنهاية الخدمة.

إنهاء مؤقت في الماضي

تتبع أخبار إنهاء CGEX الإشعارات السابقة الخاصة بالإنهاء المؤقت لخدمات التداول والمعاملات على المنصة. ففي ١٧ يونيو، أعلنت CGEX لأول مرة أنها ستنهي مؤقتًا خدمات التداول والودائع اعتبارًا من ١٧ يوليو "للتحضير لتغيير نموذج جديد في بورصات العملات المشفرة" وإطلاق منصة تداول جديدة. وفي ذلك الوقت، قالت البورصة إنه سيتم تقديم CGEX الجديدة في الربع الثالث من ٢٠١٩.