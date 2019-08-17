تشينزيلا وبوندي إكس تتعاونان لتمكين مدفوعات بيتكوين للبيع بالتجزئة في بنما

تام شمس - السبت 17 أغسطس 2019 05:55 مساءً - أعلنت شركة العملات المشفرة الناشئة "بوندي إكس" عن إطلاق بوابة الدفع الخاصة بنقاط البيع (XPOS) في بنما والمناطق المحيطة بها. وقد انضمت شركة تشينزيلا لتطوير بلوكتشين إلى المبادرة كموزع محلي.

الجمع بين العملات المشفرة والمدفوعات التقليدية في محطة واحدة

في ١٤ أغسطس، تحدث كوينتيليغراف بالإسبانية مع الرئيس التنفيذي لشركة تشينزيلا، تشارلز غونزاليس، لمعرفة المزيد من التفاصيل. ووفقًا لغونزاليس:

"في الآونة الأخيرة، دمجت بوندي إكس وحدتها في فيريفون X٩٩٠. وهذا تطور مهم لأن معالج الدفع هذا متوافق مع كل من العملات المشفرة والمدفوعات التقليدية. [...] وهذا يعني أنه يمكن للبائع معالجة مدفوعات العملات المشفرة إلى جانب مدفوعات فيزا وماستركارد الأخرى، كل شيء في جهاز واحد."

وبالإضافة إلى كونها الموزع لمحطات XPOS في بنما، ستطلق تشينزيلا أدوات للتجار لتحويل بيتكوين (BTC) ومدفوعات العملات المشفرة الأخرى الخاصة بهم على الفور إلى العملة المحلية أو العملات المستقرة.

الفرص عبر التعليم

سوف يصل أول معالجات الدفع الجديدة إلى بنما في غضون أسبوعين وستعرضها تشينزيلا في Revolve Summit لرجال الأعمال. وستقدم تشينزيلا أيضًا أول دورة تدريبية في سلسلة بلوكتشين في البلاد بمساعدة غرفة التجارة الرقمية وبلوكتشين في بنما، إلى جانب شركة التعليم النانشة "ذا بلوكتشين سبيس"، في أكتوبر ٢٠١٩.

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وعندما سئل عن مشهد التكنولوجيا المالية في بنما، أجاب غونزاليس:

"إن قطاع التكنولوجيا المالية مجزأ في أمريكا اللاتينية. فكل دولة تعمل كجزيرة لديها لوائحها الخاصة، والتي تختلف في كثير من الأحيان عن تلك الموجودة في البلدان المجاورة لها. وهذا يخلق صعوبات في تطوير الخدمات الدولية. هذه التحديات صعبة وستستغرق بعض الوقت لحل ولكن كل شيء يبدأ بالتعليم، ولهذا السبب نحن نركز على تثقيف الناس والشركات والهيئات الحكومية التي نتعامل معها."

حسبما أفاد كوينتيليغراف، دمجت بوندي إكس في الشهر الماضي فقط وحدة دفع العملات المشفرة في جهاز فيريفون.