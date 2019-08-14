سامسونغ تضيف دعم بيتكوين إلى بلوكتشين كيستور دون ضجة

تام شمس - الأربعاء 14 أغسطس 2019 02:47 مساءً - أضافت مجموعة شركات التكنولوجيا الكورية الجنوبية سامسونغ دعم بيتكوين (BTC) بهدوء لمتجر التطبيقات اللامركزية، بلوكتشين كيستور.

وفقًا للمعلومات المحدثة على موقع مطوري سامسونغ، يدعم كيستور الآن بيتكوين وكذلك كلايتن، وهي العملة المشفرة التي أصدرتها عملاقة الإنترنت في كوريا "كاكاو".

أجهزة وسلطات قضائية محددة

حسبما يوضح الموقع، يتم دعم بلوكتشين كيستور من سامسونغ بواسطة ستة من أجهزتها - غالاكسي إس١٠إي وإس١٠ وإس١٠ + وإس١٠ ٥ جي ونوت١٠ ونوت١٠+ - وعبر ست ولايات قضائية: كندا وألمانيا وكوريا الجنوبية وإسبانيا وسويسرا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

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تم إصدار كيستور لأول مرة في يوليو من هذا العام كجزء من مجموعة أدوات تطوير البرامج (SDK) الخاصة ببلوكتشين والتطبيقات اللامركزية من سامسونغ، والتي توفر إدارة الحساب بالإضافة إلى النسخ الاحتياطي والدفع وتسهيل التوقيع الرقمي.

ومن الجدير بالذكر أن كيستور في البداية كان يدعم فقط سلسلة إيثريوم بلوكتشين.

في وقت سابق من هذا الشهر، قامت سامسونغ بتوسيع مجموعة الأدوات من خلال خدمتين جديدتين - وهما تحليلات رقمية مدعومة من الذكاء الاصطناعي يطلق عليها "جوبيتر" ومحفظة نظير إلى نظير تعتمد على رمز الاستجابة السريعة "مارس" ودمجتها في غالاكسي إس١٠ وأحدث إصدارات هواتف سامسونغ الذكية.