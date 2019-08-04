بيتوايز: ليبرا من فيسبوك نقلت بيتكوين والعملات المشفرة ثلاث سنوات إلى الأمام

تام شمس - الأحد 4 أغسطس 2019 06:49 صباحاً - أعلنت شركة بيتوايز الأمريكية لصندوق مؤشر العملات المشفرة أن عملة ليبرا المستقرة من فيسبوك قد سرعت من تقدم بيتكوين (BTC) بمقدار ثلاث سنوات في رسالة إلى المستثمرين نُشرت على موقعها على الإنترنت يوم ١ أغسطس.

ليبرا تلفت الانتباه إلى بيتكوين

وفي هذه الرسالة، قال رئيس الأبحاث في بيتوايز مات هوغان نيابة عن الشركة:

"بفضل ليبرا من فيسبوك والكونغرس، قمنا للتو بالتسريع إلى الأمام لسنتين أو ثلاث سنوات من مستقبل العملات المشفرة، مما أدى إلى تسريع جميع المحادثات والمناقشات الرئيسية حتى يومنا هذا."

زيادة التدقيق التنظيمي

تدعي الشركة أنه نتيجة لتطور ليبرا وجلسات الاستماع حول العملات المشفرة مع الكونغرس، "يدرك الناس أنه لم يعد بإمكانهم تجاهل العملات المشفرة." ومع ذلك، تعترف بيتوايز أنه ليس كل الاهتمام المكرس للعملات المشفرة قد يكون إيجابيًا وأن تركيز المنظمين على العملات المشفرة قد يكون له تداعيات سلبية في المستقبل.

Advertisements

وأشارت الشركة أيضًا أنها تتوقع من الحكومة رفع اللوائح التنظيمية بشأن الأجزاء الأكثر ظهورًا في صناعة العملة المشفرة، مثل عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية والبورصات غير الخاضعة للتنظيم، الآن بعد أن تكرس الاهتمام للعملات المشفرة. وتخلص بيتوايز:

"لكن حتى هذا الفحص الدقيق والاهتمام سيكونان جيدان على المدى الطويل للمجال. حيث سيمنح المستثمرين ضمانًا بأن الجهات التنظيمية المشاركة ستوضح الإرشادات التي يمكن بموجبها تطوير النسخة الناضجة من العملات المشفرة."

وحسبما أفاد كوينتيليغراف في نهاية الشهر الماضي، حذر فيسبوك مستثمريه من أنه قد لا يتم إطلاق عملة ليبرا المستقرة الخاصة به.