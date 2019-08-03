سعر بيتكوين يتمسك بمستوى ١٠٠٠٠ دولار بينما تشهد أعلى عملات مشفرة حركات مختلطة

تام شمس - السبت 3 أغسطس 2019 11:47 مساءً - السبت، ٣ أغسطس - سجلت أعلى ٢٠ عملة مشفرة حركات متباينة خلال اليوم حتى وقت كتابة المقالة، حيث كسرت بيتكوين (BTC) علامة ١٠٧٥٠ دولارًا مرة أخرى.

تصوّر السوق من كوين٣٦٠

ارتفع سعر بيتكوين حاليًا بنسبة ٣,١٥٪ خلال اليوم، حيث تم تداولها عند حوالي ١٠٧٧٨ دولارًا في وقت كتابة المقالة، وفقًا لكوين٣٦٠. وبالنظر إلى الرسم البياني الأسبوعي، ارتفعت العملة بحوالي ٩,٥٦٪.

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠

وحسبما أفاد كوينتيليغراف أمس، قال المؤسس المشارك لإيثريوم فيتاليم بوترين إن مستقبل العملات المشفرة هو تعددي استجابةً لمقترح حديث بخلط شبكة البرق المسرعة لبيتكوين مع إيثريوم.

تتمسك إيثريوم (ETH) بمكانتها كأكبر عملة بديلة من حيث القيمة السوقية، والتي تبلغ حاليًا حوالي ٢٣,٥ مليار دولار. بينما تمتلك ثاني أكبر عملة بديلة، وهي ريبل، رسملة سوقية تبلغ ١٣,١ مليار دولار في وقت كتابة المقالة.

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وتشير بيانات كوين٣٦٠ إلى أن إيثريوم قد شهدت زيادة في قيمتها بنحو ١,٧٦٪ خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية. في وقت كتابة المقالة، يتم تداول إيثريوم حول ٢٢١ دولارًا. خلال الأسبوع، اكتسبت العملة أيضًا حوالي ٠,٩١٪ من قيمتها.

مخطط سعر إيثريوم على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين٣٦٠

انخفضت ريبل بكسر قدره واحد بالمئة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ويتم تداولها حاليًا عند مستوى ٠,٣١٢ دولار. وخلال الأسبوع، انخفضت العملة بحوالي ٣,٤٪.

مخطط سعر ريبل على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠

ومن بين أفضل ٢٠ عملة مشفرة، فإن العملات الوحيدة التي سجلت مكاسب أخرى غير بيتكوين هي تيزوس (XTZ)، التي ارتفعت حوالي ٧,٨٨٪، وباينانس كوين (BNB)، الذي ارتفع حوالي ٣,٧٣ ٪، لايتكوين (LTC)، التي ارتفع حوالي ٢.٨٣ ٪ و بيتكوين كاش (BCH)، بزيادة ٠,١٣٪.

وفي وقت كتابة المقالة، يبلغ إجمالي القيمة السوقية لجميع العملات المشفرة ٢٩٠,٥ مليار دولار، أي حوالي ١٠,٨ ٪ أقل من القيمة التي سجلها قبل أسبوع.