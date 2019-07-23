شركة SWIFT تقوم بتجارب ناجحة تنافس تقنيات الريبل في الدفوعات المالية عبر الحدود

تساهم التقنية في جعل العديد من الأمور تتم بطريقة سريعة، وتهدف التطويرات المستمرة لجعل السرعة أكبر.

تعمل جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك SWIFT للحفاظ على مكانتها العالمية والبقاء بعيد عن المنافسة من طرف الوافدين الجدد أمثال مشروع الريبل وما تحمله خدماته وتقنياته في جعل التحويلات المالية عبر الحدود تتم في ظرف ثوان وبتكاليف منخفضة للغاية.

تهدف SWIFT للمنافسة والبقاء على تحديث بما يحصل في الساحة

حيث ووفقا لبيان صحفي صدر يوم 18 يوليو الماضي قامت SWIFT باجراء عمليات تحويل مالية عبر الحدود بنجاح تنافس ما تقدمه خدمات الريبل.

وبحسب ذات الاعلان فإن التحويلات الفورية تمت بين 17 بنك موزعة في كل من استراليا، الصين وكندا ، لوكسمبورغ ، هولندا ، سنغافورة وتايلاند.

استغرقت أسرع معاملة 13 ثانية بينما استغرقت أطولها 25 ثانية فقط.

بالنسبة للتجارب فقد أُجريت بالتنسيق مع شركة FAST السنغافورية.

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صرح السيد “هاري نيومان” رئيس الخدمات المصرفية في شركة سويفت بما يلي:

“تسعى سويفت لأن تكون المدفوعات عبر الحدود مريحة مثلها مثل المعاملات المحلية.

الاختبارات الناجحة التي قمنا بها بين أوروبا وأمريكا الشمالية إلى آسيا والمحيط الهادئ تؤكد الدور المهم المقبل الذي ستلعبه الدفوعات الفورية عبر الحدود وجعل الرؤية حقيقة”.

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