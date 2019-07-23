سعر البيتكوين يهبط دون مستوى 10000 دولار ، فما السر وراء ذلك ؟

خلال أقل من ثلاثة أسابيع ، منذ 9 يوليو الجاري ، انخفض سعر البيتكوين من أكثر من 13000 دولار أمريكي إلى أقل من 10000 دولار أمريكي ، و هو ما يعتبره العديد من المستثمرين مرحلة نفسية أساسية لهذه العملة الرقمية المهيمنة .
لقد تعافى سعر البيتكوين من 9,200 دولار أمريكي منذ منتصف يوليو الجاري و لكنه تراجع مرة أخرى إلى ما دون الـ 10,000 دولار أمريكي / المصدر : coinmarketcap
في حين أن العملة الرقمية المهيمنة قد بدأت انتعاشًا قويًا ، في 17 يوليو الجاري ، من عند سعر يقارب 9200 دولار أمريكي إلى سعر 10600دولار أمريكي ، فقد كافح للتسلق فوق سعر الـ 11000 دولار أمريكي ، و لكنه فشل في اختبار مستوى المقاومة خلال الأيام القليلة الماضية .
كما قال المحللون الفنيون مثل ” جوش راجر ” Josh Rager ، و بصرف النظر عن بعض صفقات الـ short على منصات التداول بالهامش بما في ذلك منصة BitMEX و منصة BitFinex ، فإن حركة أسعار البيتكوين في خلال الأسبوعين الماضيين كانت مدفوعة في الغالب بعوامل فنية .
عندما كان البيتكوين يحوم حول سعر يقارب الـ 10300 دولار أمريكي ، أكد ” راجر ” أنه إذا فشلت العملة في اتخاذ سعر 10,189دولار أمريكي كمستوى دعم ، فإن الهبوط بمعدل 4 أرقام ( 4 digits ) هو أمر وشيك .
حيث كان ” راجر ” قد صرح قائلاً :
” إن الانهيار إلى منطقة الدعم . يظهر على الرسم البياني ، على مدار الساعة ، قمة منطقة الدعم التي تعمل الآن كمقاومة . و هذه ليست علامة رائعة بالنسبة إلى المضاربين على الارتفاع ( bulls ) ، و أرغب في رؤية السعر يرتد مرة أخرى إلى الارتفاع في المنطقة المحايدة . استمر في مراقبة هذه المنطقة حتى حدوث اختراق لسعر 10,189 دولارًا أمريكيًا ، و سوف يعود الـ BTC إلى الأسفل بمعدل 4 أرقام . “
في وقت سابق من هذا الأسبوع ، و قبل انسحاب البيتكوين من سعر 10,300 دولار أمريكي ، قال متداول أصول رقمية آخر ، أنه يمكن العثور على الفجوة في اتفاق العقود الآجلة للبيتكوين من CME عند سعر الـ 8,500 دولار أمريكي ، مما يشير إلى أنه إذا انخفض الأصل الرقمي بمعدل أربعة أرقام ، فهناك احتمال أن ينخفض إلى منطقة أقل مما كان متوقعاً .
منذ منتصف يوليو الجاري ، أظهرت عملة البيتكوين تجسيدًا لاعتصار العديد من صفقات الـ short ، و التي أدت إحداها إلى ارتفاع بنسبة تسعة بالمائة خلال دقائق معدودة ، مما أدى في النهاية إلى تصفية معظم صفقات الـ short على منصات التداول بالهامش .
و بصرف النظر عن اعتصار و تصفية بعض صفقات الـ short ، فقد أظهرت السوق ، في معظمها ، علامات على سيطرة ” الدببة ” ( المضاربين على الهبوط ) بضغط بيع هائل .
قال DonAlt ، و هو متداول عملات رقمية و محلل فني ، إنه يمكن العثور على الدعم التالي لعملة البيتكوين عند سعر 9800 دولار أمريكي ، مما يشير إلى أن الانخفاض بمعدل أربعة أرقام من المرجح أن يكون في المرحلة الحالية من السوق .
” إذا كان لا بد لي من اختيار مكانين لإغلاق صفقات short / long ، فسيكونا هما المنطقتان الأخضرتان أدنى $ S1 : 9800 و $ S2 : 8200 دولار أمريكي . أي شيء آخر ليس لا يكون أي شكل أو نمط ليس مهماً بما فيه الكفاية بالنسبة لي للقيام بالشراء في اتجاه هبوطي ( قصير الأجل ) . “
لقد أظهرت المؤشرات الفنية ” ضعف أيدي ” ( weak hand ) المضاربين على الارتفاع ( bulls ) ، لكن العوامل الأساسية مثل ظهور أماكن تداول جديدة أدت بشكل عام إلى زيادة المعنويات حول سوق العملات الرقمية .
في 22 يوليو الجاري ، أعلنت Bakkt ، منصة تداول العقود الآجلة للبيتكوين التي أنشأتها ICE ، الشركة الأم لبورصة نيويورك للأوراق المالية ، رسمياً عن افتتاح منصة الاختبار الخاصة بها .
و كان لدى سوق العملات الرقمية ترقبًا كبيرًا لإطلاق منصة Bakkt ، بسبب عقودها التي تم تسويتها بواسطة البيتكوين بدلاً من العقود التي تتم تسويتها نقدًا في أماكن أخرى مثل CME .
و صرحت منصة Bakkt :
” اليوم يبدأ اختبار قبول المستخدم ICE للعقود الآجلة للبيتكوين في منصة Bakkt اليومية و الشهرية . يسير الاختبار كما هو مخطط له مع المشاركين من جميع أنحاء العالم . “
على الرغم من العوامل الأساسية القوية ، أظهرت عملة البيتكوين اتجاهًا ضعيفًا على المدى القصير اعتبارًا من الآونة الأخيرة ، حيث أشار بعض المحللين إلى أن ضغط البيع في السوق قد يكون قويًا جدًا بحيث لا يمكن لعوامل أساسية تغييره .
على المدى القريب ، يتوقع المحللون تقلبًا كبيرًا في سوق البيتكوين ، مما يفتح المجال أمام احتمال حدوث عمليات بيع short .
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