أسعار العملات الرقمية اليوم الثلاثاء 23-7-2019

تعاني العملات الرقمية البديلة altcoin و بيتكوين من موجة هبوط قد تغرق سعر العملة الرقمية المهيمنة بيتكوين تحت مستوى 10,000 دولار ، وجاء ذلك بعد أن كانت العملة الأولى قد اقتربت من أعلى مستوى سعري لها لعام 2019 دولار في الأسابيع الماضية ، ولكن انخفضت بنسبة 18 في المئة مما دفع بالسعر إلى كسر المستوى النفسي المهم 11,000 دولار .
تأثرت العملات الرقمية البديلة بهبوط البيتكوين تحت مستوى 13,300 دولار ، وتتعرض الآن لخسائر كبيرة تترواح بين 10 و 4 في المئة .
تأرجحت العملة الرقمية بيتكوين لعدة ايام بين مستويات 10,400 دولار و 10,600 واليوم تظهر العملة الرقمية اتجاه هبوطي نحو 4 مستويات .
يتم تداول العملة الرقمية بيتكوين الآن عند مستوى 9,983 دولار أمريكي في وقت كتابة هذا التقرير ، منخفضة بنسبة 4.78 في المئة وفقا لبيانات موقع Coin360 .
أنخفضت عملة الإيثيريوم بنسبة 4.71 في المئة في وقت كتابة هذا التقرير ، ويتم تداولها الآن عند مستوى 210 دولار أمريكي .
عملة Ripple XRP : يتم تداول العملة الرقمية الآن عند مستوى 0.31 منخفضة بنسبة 3.37 في المئة.
عملة Litecoin : يتم تداول العملة عند مستوى 90 دولار أمريكي ، منخفضة بنسبة بلغت 5.33 في المئة .
عملة Binance Coin : يتم تداول العملة الرقمية الآن عند 29 دولار أمريكي منخفضة بنسبة بلغت 6.25 في المئة.
عملة Bitcoin Cash : انخفضت العملة الرقمية بنسبة بلغت 4.15 في المئة ، ويتم تداولها الآن عند مستوى 301 دولار أمريكي .
يمكنك متابعة الأسعار في الوقت المباشر من خلال الضغط على الرابط التالي : أسعار العملات الرقمية
أسعار عملات أخرى :
عملة EOS : يتم تداولها عند مستوى 4.05 دولار أمريكي ، منخفضة بنسبة 5.42 % حتى اللحظة .
عملة TRON TRX : يتم تداول العملة عند مستوى 0.025 دولار أمريكي منخفضة بنسبة 13.72 % .
عملة Cardano : انخفضت العملة بنسبة بلغت 7.35 % ، ويتم تداول العملة الرقمية الآن عند 0.057 دولار أمريكي .
عملة Steller : انخفضت العملة الرقمية اليوم بنسبة 6.01 % ، ويتأرجح سعر العملة في حدود 0.085 دولار .
عملة Dash : انخفضت العملة الرقمية اليوم بنسبة بلغت 5.55 % ، ويتم تداول العملة الرقمية الآن عند مستوى 112 دولار أمريكي .
من بين أفضل العملات الرقمية والتي سجلت أعلى المكاسب على منصة Binance كانت عملة AGI ، مرتفعة بنسبة بلغت 19.17 % مقابل البيتكوين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية .
بلغ إجمالي سوق العملات الرقمية اليوم 289 مليار دولار على Coinmarketcap ، وتستمر عملة البيتكوين مهيمنة على أسواق العملات الرقمية ، لتصل إلى 65.2 ٪ ، وفقًا لـ CoinMarketCap .
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