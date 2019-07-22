تصحيح واحد في سعر البيتكوين سيدفع السعر نحو 14,000 دولار

يتجه سوق العملات الرقمية نحو الأسفل بعد جلسة عطلة نهاية الأسبوع حيث ارتفع سعر البيتكوين لفترة وجيزة فوق 11000 دولار ، ولكن تم تصحيحه على الفور باتجاه الدعم الرئيسي عند 10500 دولار ، ولكن على ما يبدو لا يهتم المستثمرون بالهدوء في السوق حيث أن الأسبوعين الماضيين لم يكن سوى رحلة استكشافية .

كما أفاد موقع CCN الإخباري أن سعر البيتكوين وفي غضون أسبوعين من يوم 10 يوليو انخفض بنسبة 18 في المئة من مستوى أعلى بقليل من 13000 دولار إلى القيمة السوقية الحالية عند 10605 دولار.

إلى جانب ذلك ، وصلت عملة البيتكوين إلى أدنى مستوياتها في يوليو ، واخترقت مستوى 9000 دولار تقريبًا ، وارتفع مرة اخرى مرتدا إلى ما فوق 10،000 دولار .

لا يزال سعر البيتكوين يفتقر إلى القدرة على النمو فوق مستوى 11000 دولار ، ومع ذلك بالنظر إلى الرسم البياني لكل ساعة لزوج تداول بيتكوين مقابل الدولار “BTC / USD”، استمر الإتجاه الصعودي الواضح في الظهور من مستوى الدعم عند 9000 دولار ، و الإتجاه الصعودي الفوري محدود بمتوسط التحرك البسيط 50 (SMA) لمدة ساعة حاليًا عند 10،645 دولار.

في وقت كتابة هذا التقرير ، كان هناك زخم صعودي ضعيف يزيد عن 10600 دولار و سيواجه التصحيح فوق المتوسط المتحرك 50 SMA المذكور المزيد من العقبات حول مستوى 10،700 – 10،800 دولار و يمكن أن يؤدي التداول فوق هذه المستويات إلى إعادة سعر البيتكوين فوق 11000 دولار.

وبالإضافة إلى ذلك ، هناك خط إتجاه صعودي يربط بين الدعم الحالي وحوالي 10450 دولار ، وإذا حدث كسر تحت خط الإتجاه هذا ، فتوقع أن تفتح هذه الخطوة الطريق أمام الانخفاضات التي تتجه نحو 10،000 دولار في الجلسات القادمة.

يظهر الرسم البياني الفني أن عملة البيتكوين ستواصل صراعها مع المقاومة عند 10،800 دولار ، ولا يوجد إختلاف في تقارب المتوسط المتحرك (MACD) مع أي انحراف بعد الانزلاق من المستويات حول +236 في حين أن مؤشر القوة النسبية (RSI) قد تعافى من المستويات أقل من 40 ، إلا أن الحركة نحو ذروة الشراء محدودة مع وجود خط إشارة حول 50.

وفقًا لـ Josh Rager ، فقد أغلقت عملة بيتكوين الأسبوع بشكل محايد دون أي حركات مفاجئة وبين مستويات الدعم والمقاومة الأساسية ، ويتوقع كذلك أنه ستكون هناك بعض الحركة الصعودية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

سعر البيتكوين سيتأرجح بين 10،400 $ و 10،800 $ في الجلسات القادمة وفقا للصورة الفنية ، ومع ذلك يجب أن نعتبر أنه إذا فشل سعر البيتكوين في اختراق مستوى الدعم البالغ 10800 دولار، سيكون هناك انهيار يتجه إلى 10،000 دولار بسبب سيطرة الدببة ، الأهم من ذلك، فإن التصحيح إلى 10،000 $ سوف تزيد الطلب على بيتكوين والذي بدورة سيتيح لها اختراق مستوى 11،000 $ وما بعدها.

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المصدر :CCN.COM

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