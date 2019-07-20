شركة “كي بي إم جي” تدخل عالم البلوكشين عبر شراكة جديدة مع عمالقة المجال

شركة “كي بي إم جي” KPMG هي شركة محاسبة متعددة الجنسيات وتعد أحد أربع أكبر شركات في هذا المجال.

أعلنت الشركة عن دخول في عالم تقنية البلوكشين

وذلك من خلال شراكة جديدة مع عمالقة الصناعة من شركة TOMIA و Microsoft و R3.

تبحث شركة “كي بي إم جي” على حل المشاكل الناتجة عن الاتصالات متعددة الأطراف

وكذا معالجة مشاكل البيانات الناتجة عن اتصال بالجيل الخامس.

حيث توصلت شركة KPMG لاتفاق وعقد شراكة مع كل من Microsoft و R3 لحل مشاكل الاتصال بالاعتماد على تقنية البلوكشين.

كما ذكرت الشركة بأن العوائد المالية للبيانات المتنقلة (خدمات التجوال الدولي) قد تصل لغاية 31 مليار دولار في سنة 2022 بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 8%.

صرح في هذا الصدد السيد “آرون غوش” رئيس تطوير تقنية البلوكشين في KPMG قائلا:

“سنكون قادرين على تتبع استهلاك البيانات بسرعة أكبر وعبر مواقع جغرافية أوسع من أي وقت مضى

حيث تواجه شركات الاتصال صعوبات في تتبع الرسوم وتسويتها وهو ما سنقوم بحله”.

الاعتماد على تقنية البلوكشين من طرف شركة KPMG يهدف إلى تقليل التكاليف المستقبلية وخفض النزاعات ووقت تسوية الخلافات المتعلقة بالاتصالات.

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حيث تواجه شركات الاتصال في الوقت الحالي معضلة وقصور في السوق والمتعلقة بتسوية التكاليف وصعوبة معالجتها إذ تتم بطريقة يدوية وتصل مدة التسوية لغاية شهر كامل.

وأضاف السيد “آرون غوش” بالقول:

“في الوقت الحالي يتم انشاء قدر كبير من البيانات حول الأجهزة المحمولة بما فيها بيانات المنطقة الجغرافية الناتجة عنها المكالمة ومدتها وشروط عقد المستخدم ومعلومات الفوترة والتي تتطلب مصادقة الطرفين عليها.

تعمل “كي بي إم جي” لإنشاء وادخال هذا القدر من البيانات لتقنية البلوكشين لتتكفل بها وتمنح شفافية كبيرة وتسهل عملية الاطلاع عليها”.

الشراكة الجديدة ستسمح بترتيب الأمور أكثر.

حيث ستتولى شركة مايكروسوفت التصميم الرئيسي في حين ستتولى شركة R3’s Corda ادارة العمليات

بينما شركة TOMIA فستكون ممثل عن 40 مشغل لشبكات الهاتف المحمول في العالم.

وكانت شركة KPGM قد قدمت المشورة لمشغلي الجيل الخامس للاتصالات حتى تعمل بكفاءة من ناحية ادارة الأموال وحماية الخصوصية والبيانات والتعرف على الايرادات وغيرها من الحسابات.

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