محلل يرى أن سيناريو وصول عملة البيتكوين لسعر 20000 دولار لا يزال قائما

في موضوع مهم لمتابعي سوق البيتكوين و العملات الرقمية ، ومع وجود توقعات كثيرة حول حركة سعر عملة البيتكوين القادمة في السوق يرى أحد المحللين الفنيين للسوق أن شراء عملة البيتكوين في حال وصل السعر إلى منطقة 8000 دولار يبدو جيدا ، وذلك لأنه يتوقع أن الطريق للوصول لسعر 20 ألف دولار لعملة البيتكوين لا يزال سيناريو مطروح في الأفق.

في هذا الخصوص نشر موقع CCN تقريرا مفصلا ننقله إليكم في الخليج 365 الإخباري.

“تفاصيل التقرير”

كان سعر عملة البيتكوين يشهد انخفاضًا كبيرًا منذ أن وصل إلى مستوى 13000 دولار في أواخر شهر يونيو الماضي ، حيث يعتقد المتداولون أن العملة الرقمية المهيمنة على السوق قد تشهد تراجعًا كبيرًا نسبته في نطاق بين 30 إلى 40 في المائة وذلك حسبما ورد عبر التقرير التالي ، لكن أحد المحللين الفنيين يعتقد أنه سيكون من الجيد شراء العقود الآجلة على البيتكوين إذا شهد الأصل الرقمي مثل هذا التراجع الكبير.

في هذا الإطار نستعرض معكم الفيديو التالي بالأسفل بعنوان:

سعر العقود الآجلة على البيتكوين يقترب من الوصول إلى منطقة 8500 دولار

سوف تتبع حركة تراجع سعر عملة البيتكوين بحركة تحسن ملحوظ

هذا وقد أخبر السيد جون كولوفوس ، وهو كبير الاستراتيجيين في التحليل الفني في شركة Macro Risk Advisors ومقرها ولاية نيويورك ، في حديثه مع موقع بلومبرج خلال مقابلة أن سعر عملة البيتكوين يخضع حاليًا لحركة تصحيح ، ولكن هذا ليس انعكاس لاتجاه العملة .. حيث قال موضحا:

“إحساسي هو أن سعر عملة البيتكوين يبدأ في البحث عن الاستقرار ما بين سعري 9000 إلى 8500 دولار ، أو ما يقرب من مستوى 8500 دولار ، وذلك لاستئناف طريق الإتجاه الصعودي على الأرجح والذهاب إلى أعلى مستويات القمم القديمة.

وأود أن أوقف نفسي عند حوالي سعر 8000 دولار. “

لكن الخبر السار بالنسبة للمتفائلين بإنطلاقة صعود البيتكوين هو أن السيد كولوفوس لم يتوقف عند هذا الحد. بل إنه تابع قائلا أن سعر عملة البيتكوين يتجه صعوديًا على المدى الطويل ويمكنه استعادة أعلى مستوياته القديمة البالغة حوالي سعر 20.000 دولار ، وهذا هو السبب في أن السيد كولوفوس ينصح المستثمرين في عملة البيتكوين بشراء العملة أثناء عمليات التراجع في سعر العملة الرقمية المهيمنة ، لا سيما بالتواجد عند مستوى 8،500 دولار ، وذلك لأن هذا هو المكان الذي يتوقع أن يستقر فيه سعر العملة – على حد قوله- .

هل لا يزال الرهان على وصول عملة البيتكوين لسعر 20 ألف دولار قائما ؟

حسنا .. لقد وقع سعر عملة البيتكوين في مأزق ، حيث يبدو أن المضاربين على الإرتفاع bulls ، والمضاربين على الإنخفاض bears في حيرة من أمرهم ، حيث يمكن أن تتحول أسعار العملة الرقمية المهيمنة على السوق في ضوء تعليقات الرئيس ترامب المضادة لعملة البيتكوين و العملات الرقمية والتي وردت عبر التقرير التالي ، ولكن يجب ألا ينسى المستثمرون أن سعر الأصل الرقمي كان عرضة للتقلبات وحركات التأرجح الكبيرة في الماضي.

هذا ويشير أحد المتداولين في سوق العملات الرقمية السيد Josh Rager إلى أن سعر عملة البيتكوين يرتفع بأكثر من نسبة 153 في المائة ، وذلك بعد أن شهدت العملة تراجع بنسبة 30 في المائة.

وفي هذا الخصوص نشر السيد Josh Rager تغريدة على حسابه في موقع تويتر نستعرضها معكم فيما يلي:

إن الأرباح من خلال الشراء في وقت تراجع سعر عملة البيتكوين قد برهنت سابقًا على أنه كيف مرت عملة البيتكوين في كثير من الأحيان بتراجع بنسبة 30 في المائة خلال طريق الإتجاه الصعودي الأخير ، لكننا لم نناقش كيف يمكن أن يؤدي شراء البيتكوين في أثناء فترات تراجع سعر العملة إلى جني الأرباح بحيث يتراجع سعر العملة بنسبة 30 في المائة مع الوصول إلى نسبة صعود تصل لـ 153 في المائة من الأرباح قبل حدوث حركة تراجع سعر العملة pullback القوية التالية.

وعلى افتراض أن سعر 13000 دولار لعملة البيتكوين كانت أعلى نقطة قبل حدوث حركة التراجع الحالية في السعر ، فقد ينخفض سعر عملة البيتكوين إلى مستوى 9100 دولار قبل أن تبدأ في الإرتفاع والإنطلاقة مرة أخرى ، ولم تختبر عملة البيتكوين هذه المنطقة بعد ، لذا فإن اعتقاد السيد كولفوس بأن سعر العملة الرقمية المهيمنة سينخفض مرة أخرى قبل أن يكون الاستقرار في السعر ممكنا.

نستعرض معكم المخطط البياني التوضيحي التالي لحركة سعر عملة البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي:

هذا وإذا انخفض سعر عملة البيتكوين فعليًا إلى ما يصل إلى مستوى 8000 دولار كما يراه السيد كولوفوس في أسوأ السيناريوهات المطروحة لديه ، فإن حدوث إرتفاع للسعر بنسبة 150 في المائة سيؤدي إلى ارتفاع سعر عملة البيتكوين إلى مستوى 20 ألف دولار.

ولكن لا تتفاجأ عزيزي برؤية سعر العملة الرقمية المهيمنة تتخطى تلك المستويات -على حد قول Rager – ، وذلك لأن السيد Rager يشير إلى أن كل دورة صعودية لعملة البيتكوين تكون أطول من الدورة السابقة.

وفي هذا الخصوص نشر حساب Josh Rager على تويتر تغريدة أخرى نستعرضها معكم فيما يلي:

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إن دورات صعود سعر عملة البيتكوين في السوق ، عندما تنظر إلى الدورات التاريخية على المخطط البياني لسعر عملة البيتكوين ، ستلاحظ أن كل دورة صاعدة في السوق تتجاوز طول الإتجاه الصعودي لدورة الصعود السابقة ، لذلك لا تقلق بشأن التراجع في أسعار العملة ، فمن المحتمل أن تكون لازالت في أقل من 1/4 الطريق في الوقت الحالي بالنسبة لمشوار الإتجاه الصعودي إلى الذروة التالية للقمة السعرية الجديدة.

حسنا عزيزي .. وإذا كان ذلك الأمر صحيحًا ، فلا تزال مسألة ضرب عملة البيتكوين لمستوى سعر 20.000 دولار وما بعدها لا يزال مطروحا في الأفق ، ولكن الأهم من ذلك ، أن كل من السيد كولوفوس و السيد راغر ليسوا هم خبراء التحليل الفني الوحيدين في السوق الذين يدعون أنه يمكن ان يصل سعر عملة البيتكوين إلى مستويات سعرية قياسية جديدة.

هذا ويتوقع بنك الإستثمار Canaccord Genuity أن تبلغ عملة البيتكوين مستوى سعر 20 ألف دولار حسبما يرد عبر التقرير التالي ، وذلك بحلول شهر مارس من عام 2021 ، وهذا بفضل زيادة عدد المعاملات على العملة وحجم السيولة ، ومع ذلك فإن إلقاء نظرة فاحصة على ما قاله المحللون في بنك Canaccord في تلك المذكرة البحثية المنشورة عبر الرابط التالي أنه أثناء إصدار مسألة السعر المستهدف لعملة البيتكوين يشير بوضوح إلى أنهم كانوا يتوقعون حدوث تراجع في أسعار العملة.

“بدأ سعر عملة البيتكوين في تشكيل قاع في ربيع عام 2019 الذي بدأنا ذكره في العام الماضي ، وعلى الرغم من أن إلقاء نظرة فاحصة على الرسم البياني لعملة البيتكوين يشير إلى أن حركة الإنتعاش قد تتقدم قليلاً على نفسها.

وإذا نظرنا إلى المستقبل ، فإنه إذا استمر سعر عملة البيتكوين يسير في نفس الإتجاه ، فإن هذا يعني أن هناك حركة صعود بطيئة مرة أخرى نحو أعلى مستوى لسعر العملة على الإطلاق وهو مستوى 20،000 دولار ، ونظريًا يمكن أن تصل عملة البيتكوين إلى هذا المستوى في شهر مارس من عام 2021. “

لذلك مع بقاء إمكانية وصول سعر عملة البيتكوين إلى مستوى 20 ألف دولار مطروحة في الأفق ، فإن أفضل ما يمكنك فعله هو الإستمرار في جمع العملة الرقمية عند عمليات التراجع في الأسعار حيث يمكن أن يتجه سعر العملة نحو الأعلى في المستقبل وذلك حسبما ورد عبر التقرير التالي.

هذا ويمكنك عزيزي القاريء الحصول على مخطط بياني لحركة سعر عملة البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي (BTC / USD) في الوقت الفعلي عبر النقر هنا .

والآن عزيزي القاريء ، في ظل إستعراضك للوضع الراهن للسوق .. ماذا تتوقع لمستقبل حركة سعر عملة البيتكوين والعملات الرقمية على المدى القريب ، وهل تتوقع أن تستكمل عملة البيتكوين طريقها للوصول لسعر 20 ألف دولار على المدى البعيد بعد أن تتراجع لمستوى 8000 دولار بالفعل ؟ ، دعنا نستمع لصوتك في صندوق التعليقات أسفل المقال .

المصدر :ccn.com

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