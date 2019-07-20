الآن بإمكانك استخدام منصة بينانس اللامركزية عبر إضافة في متصفح كروم

أطلقت منصة بينانس اللامركزية Binance DEX يوم أمس بيانا على تويتر تخبر فيه عن امكانية استخدام منصتها اللامركزية والتداول عن طريق اضافة وامتداد على متصفح قوقل كروم.

حيث يجري العمل على تقديم تسهيلات وتبسيط العملية التداولية لأقصى قدر ممكن لاستقطاب أكبر شريحة ممكنة من العملاء.

بالنسبة للاضافة المعلن عنها فتعود لشركة Equal والتي تحمل نفس التسمية في متجر الاضافات الخاص بمتصفح قوقل كروم.

اضافة Equal تمنح جملة من الميزات والخصائص لمستخدميها من تقديم امكانية لحفظ وتداول العملات والرموز المشفرة بطريقة آلية وسريعة من خلال الاندماج مع منصة بينانس اللامركزية.

حيث تمنح اضافة Equal امكانية ارسال واستقبال عملة الايثيريوم والرموز المشتقة المبينة على الايثيريوم بسهولة حيث تدعم رموز ERC20 و Bep2.

عملية الارسال والاستقبال لا تطلب تدخل طرف ثالث.

حيث يمكن ارسال الرموز المتوافقة مع ERC20 بشكل مباشر من وإلى المحفظة دون تدخل يدوي للتحقق من الرموز المميزة وتوافقها مع المحفظة حيث تقوم الاضافة بذلك بشكل آلي.

كما تعرض المحفظة تفاصيل الرصيد بالعملة المحلية للمستخدم.

بالاضافة إلى توفر واجهة رسومية سهلة الاستخدام.

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وتم تصميم محفظة Equal بغرض تسهيل استخدام Web3 injection للتمكن من استخدام الانترنت اللامركزية.

كما تود شركة Equal أن تكون حاضرة ضمن الانترنت المستقبلي

والذي سيكون جزء كبير منه لامركزي ويدعم العمليات المالية دون الخروج من المتصفح بطريقة سهلة وآلية.

وتسير العديد من المتصفحات على نهج دعم المحافظ المشفرة وتسهيل التعامل بالعملات الرقمية المشفرة مثل:

متصفح أوبرا، متصفح Brave.

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