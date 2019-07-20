السلطات الأمريكية تصادر 19 مليون دولار بيتكوين لتاجر مخدرات ينشط على الانترنت المظلم

صادرت السلطات الحكومية الأمريكية 19 مليون دولار من عملات البيتكوين لمروج مخدرات على الأنترنت المظلم.

يعتبر الأنترنت المظلم الملاذ والمهرب الأخير لتجار الممنوعات ومهربي الأموال والذين يحاولون غسيلها بعيدا عن أعين الرقابة الحكومية، لما يوفره الأنترنت المظلم من مجهولية وعدم التتبع لكن ليس الكل بإمكانه الفرار من الجهات الحكومية والتي طورت بدورها آليات مكافحة مخصصة لهذا الغرض.

مؤخرا تم القاء القبض على مروج مخدرات يستعمل متجر من متاجر الانترنت المظلم للترويج للمخدرات والدفع يكون بالبيتكوين.

المتهم “براين هاني” البالغ من العمر 60 عاما تم اعتقاله في مدينة “أوهايو” على خلفية نشاطه ونقله لكميات من البيتكوين والتي اكتسبها من بيع المخدرات على متجر “طريق الحرير” المشهور على الانترنت المظلم ونقلها لحساب محتفظ به لدى شركة تعمل في مجال تبادل العملات الرقمية المشفرة.

وأدعى بعد القاء القبض عليه أن المبلغ الذي لديه حصّله من تعدين العملات الرقمية المشفرة.

لتوجه لـ”هاني” مجموعة من التهم على رأسها غسيل الأموال والتورط في صفقات مالية مشبوهة.

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ليواجه “هاني” عقوبة بالسجن قد تصل لـ20 سنة.

قال موظف مسؤول عن وزارة الأمن الداخلي بالولايات المتحدة الأمريكية بأن وكلاء وموظفوا الأمن الداخلي لديهم تحليلات بلوكشين للكشف عن عمليات نقل البيتكوين الكبيرة.

والتي عن طريقها تم الكشف عن المتهم “هاني” والذي تمكن من اخراج 19 مليون دولار من الانترنت المظلم.

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