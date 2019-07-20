أسعار العملات الرقمية اليوم السبت 20-7-2019

ارتفعت العملات الرقمية البديلة Altcoin والعملة الرقمية المهيمنة بيتكوين يوم أمس محققة مكاسب جيدة ، ولكنها أيضا إنحفضت قليلا في حركة مفاجئة لعملة البيتكوين مع موقف فني يظهر علامات الانعكاس .
تستمر بعض العملات الرقمية في الإرتفاع اليوم محققة بعضها مكاسب جيدة ، والبعض الآخر لايزال يتحرك في نطاق ضيق ضمن المنطقة الخضراء .
يتم تداول العملة الرقمية بيتكوين الآن عند مستوى 10,659 دولار أمريكي في وقت كتابة هذا التقرير ، مرتفعة بنسبة 0.42 في المئة وفقا لبيانات موقع Coin360 .
ارتفعت عملة الإيثيريوم بنسبة 1.08 في المئة في وقت كتابة هذا التقرير ، ويتم تداولها الآن عند مستوى 227 دولار أمريكي .
عملة Ripple XRP : يتم تداول العملة الرقمية الآن عند مستوى 0.32 مرتفعة بنسبة 2.79 في المئة.
عملة Litecoin : يتم تداول العملة عند مستوى 99 دولار أمريكي ، مرتفعة بنسبة بلغت 1.33 في المئة .
عملة Binance Coin : يتم تداول العملة الرقمية الآن عند 30 دولار أمريكي مرتفعة بنسبة بلغت 3.38 في المئة.
عملة Bitcoin Cash : ارتفعت العملة الرقمية بنسبة بلغت 0.92 في المئة ، ويتم تداولها الآن عند مستوى 313 دولار أمريكي .
يمكنك متابعة الأسعار في الوقت المباشر من خلال الضغط على الرابط التالي : أسعار العملات الرقمية
أسعار عملات أخرى :
عملة EOS : يتم تداولها عند مستوى 4.22 دولار أمريكي ، مرتفعة بنسبة 4.13 % حتى اللحظة .
عملة TRON TRX : ويتم تداول العملة عند مستوى 0.028 دولار أمريكي مرتفعة بنسبة 11.06 % .
عملة Cardano : ارتفعت العملة بنسبة بلغت 6.31 % ، ويتم تداول العملة الرقمية الآن عند 0.061 دولار أمريكي .
عملة Steller : ارتفعت العملة الرقمية اليوم بنسبة 2.05 % ، ويتأرجح سعر العملة في حدود 0.093 دولار .
عملة Dash : ارتفعت العملة الرقمية اليوم بنسبة بلغت 7.07 % ، ويتم تداول العملة الرقمية الآن عند مستوى 117 دولار أمريكي .
من بين أفضل العملات الرقمية والتي سجلت أعلى المكاسب على منصة Binance كانت عملة GTO ، مرتفعة بنسبة بلغت 20.23 % خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية .
لايزال إجمالي سوق العملات الرقمية اليوم يبلغ 288 مليار دولار ، محافظا على مستواه منذ الأمس وفقا لبيانات Coinmarketcap ، وتستمر عملة البيتكوين مهيمنة على أسواق العملات الرقمية ، لتصل إلى 65.3 ٪ ، وفقًا لـ CoinMarketCap .
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