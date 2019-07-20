شركة فيسبوك تصف مشروع العملة الرقمية Libra بأنها الجيل الثاني من خدمة Western Union

Facebook let Russia manipulate voters and put Trump in the White House. Now they want to create their own currency? With no regulations? And run it out of Switzerland? We need to stop this now! @FSCDems — Maxine Waters (@RepMaxineWaters) July 17, 2019

وفي حين أن شركة Facebook لم تلتزم مطلقًا بمشاركة البيانات المالية دون إذن من المستخدم ، فقد أكدت الشركة أيضًا مرارًا وتكرارًا على أنها “قد تتجاوز” المتطلبات التنظيمية ، ولكن هل هذا يعني أنهم يقصدون ما يتعلق بالخصوصية من ناحية التدخل الحكومي ، فإن تطبيق العملة الرقمية Libra التابعة لشركة Facebook سيكون أسهل بالنسبة لتطبيق القانون؟

هذا وبدأت السيدة ووترز في توجيه أسئلة استجوابها بعد تصريحات السيد ماركوس الافتتاحية.

حيث قالت:

“لقد قلت إننا لسنا بحاجة إلى الوثوق في شركة Facebook لأنه سيكون واحدًا من ضمن 100 عضو موجود في جمعية Libra association ، وهم الذين سيديرونها ، لكن هذا الأمر ليس صحيحًا تمامًا؟

حيث كان المشروع فكرة تابعة لشركة فيسبوك […] كما أفهمها ، ولم يدفع أي عضو في هذا الإتحاد أي شيء في المشروع ، لذلك فإن سؤالي هو: لماذا يجب أن نثق في شركة Facebook للقيام بهذه الأنشطة؟ “

ووصف ماركوس مسألة الثقة بأنها “شيء أساسي” وقال إن شركة فيسبوك “تتحمل” أخطائها.

“لقد قدمنا أيضًا ، إذا تبرعتم ، التكنولوجيا لأنها مفتوحة المصدر الآن […] نتيجة لذلك ، نحن لا نتحكم في قاعدة الأكواد البرمجية codebase ، وبحلول الوقت الذي سوف نطلق فيه مشروع العملة ، ستكون شركة فيسبوك واحداً من ضمن 100 عضو في ذلك الإتحاد بدون حصولها على إي امتياز خاص.

وفيما يتعلق بمسألة المحفظة الرقمية ، أعتقد أن الفكرة هنا ، في كثير من الأحيان ، هي أنه في يوم من الأيام سنصل وسيصل أيضا ملياري شخص للمحفظة . هذه ليست هي القضية.”

نستعرض معكم الفيديو التالي بالأسفل:

بعد ذلك أوضح السيد ماركوس أنه سيتعين على المستخدمين الدخول في عملية منفصلة للتسجيل في حساب العملة الرقمية Libra ، وهي تمثل كيفية امتثال الشركة للوائح الجهات التنظيمية.

وقد ردت السيدة ووترز بأنه “ليس من الواضح” أن السلطات الأمريكية ستكون لها سلطة تنظيم قانوني على شركة Facebook ، كما أشارت ووترز إلى أن الجهات التنظيمية في سويسرا قالوا إنهم لم يسمعوا شيئًا من شركة Facebook.

وأضافت السيدة ووترز في إنتقاداتها:

“إذا كانت الجهات الرقابية تفتقر إلى السلطة اللازمة للإشراف عليك بشكل كاف ، فكيف يمكنك العمل معهم لحل تلك المخاوف؟ […] هل سوف تتوقف عن الرقص والمراوغة حول هذه المسألة وتلتزم هنا ، في هذه اللجنة ، قبل الممثلين المنتخبين حسب الأصول من قبل الشعب الأمريكي ، بوقف مؤقت لنشاط المشروع حتى يسن مجلس الكونغرس إطارًا قانونيًا مناسبًا لضمان قيام العملة الرقمية Libra والمحفظة الرقمية Calibra بعمل ما تدعيه أنه هو الغرض من إطلاقها ، و أن هذا المشروع هو خدمة الصالح العام؟ “”

كما أشارت السيدة ووترز في حديثها إلى أن الجميع يدعمون الابتكار ، وأكدت أن المسألة ليست قضية حزبية ، وقد تكون على حق في هذا الشأن بالتأكيد ، حيث يأخذ الأشخاص على جانبي الممر – يقصد أعضاء من كلا الحزبين – مواقف مختلفة بخصوص مجال العملات الرقمية في الآونة الأخيرة.

هذا وقد اقترب ماركوس من تصريحات النائبة ووترز بحذر ، قائلاً إنه يتفق مع ما قاله المشرع ، ويؤكد أن شركة Facebook تتبع نهجًا بطيئًا “من أجل ضمان” أن شركة Facebook سوف تنجز هذا الأمر بشكل صحيح.

هذا و قد استغرق النائب باتريك ماكهنري وقته في طرح بعض الأسئلة ، مؤكدا أنه لديه بعض الألفة مع مجال العملات الرقمية ، حيث وجه سؤالا إلى السيد ماركوس ، مباشرة ، عن ما هي العملة الرقمية Libra ؟

وأجاب السيد ماركوس سؤاله على إنها عملة رقمية مدعومة بالاحتياطي reserve-backed digital currency.

وأراد السيد ماكهنري معرفة ما إذا كانت تعتبر من نوعية الأوراق المالية security أو تعتبر سلعة أو من أنواع أسهم صناديق الـ ETF ، لكن السيد ماركوس أشار إلى أن هذه الإجابة لا تزال غير واضحة.

وقال النائب ماكهنري إنه إذا لم تكن العملة الرقمية Libra من ضمن أي فئة منهم حالية ، فكيف يمكن أن تتوافق شركة Facebook مع الإمتثال للوائح التنظيمية؟

هذا ولم يتمكن السيد ماركوس من تقديم إجابة جيدة على هذا السؤال ، قائلاً إن إتحاد Libra Association ما زالت تعمل على هذه المسألة.

ثم سأل النائب عن ولاية كارولينا الشمالية عن طبيعة انتقال العملة الرقمية Libra النهائي إلى “عملة رقمية لا مركزية بشكل كامل”.

وقد أجاب السيد ماركوس إنه حتى مع وجود نظام أكثر لامركزية ، فإن إتحاد Libra Association سيظل يتمتع بالسلطة المطلوبة من أجل وضع القواعد التي يعمل بها المشاركون في اللعبة.

فشل السيد ديفيد ماركوس بشكل متكرر في إرضاء إستجوابات نواب المجلس

هذا وعندما سئل السيد ماركوس عما إذا كانت شركة Facebook تشبه شركات خدمات المدفوعات Western Union أو PayPal ، قال رئيس قسم تقنية البلوكتشين في شركة فيسبوك إن ذلك يعتمد على ما تعنيه ، إنه تشبه إلى حد ما خدمة PayPal من بعض الجوانب ، ولكن في زوايا أخرى ، فإنها تشبه خدمة شركة Western Union أيضا.

وقد وافق السيد ماركوس أيضًا على أن العملة الرمية Libra ستتنافس مع كل من تطبيقات الدفع AliPay و WePay و PayPal و Venmo.

بعد ذلك طلبت النائبة عن ولاية نيويورك السيدة “كارولين مالوني” توضيحا بشأن ما إذا كانت شركة فيسبوك سوف توقف العمل على مشروع العملة الرقمية Libra أم لا ، وتم استلام إجابة السيد ماركوس على أنها لا ، وسألت السيدة مالوني أيضا عما إذا كان السيد ماركوس سيلتزم بتنفيذ برنامج تجريبي صغير pilot program أولاً على العملة ، برنامج يقتصر على عدد لا يزيد عن مليون مستخدم فقط ، تحت إشراف الهيئات التنظيمية أجاب رئيس مشروع العملة الرقمية Libra في شركة فيسبوك كلا لا تلتزم الشركة على الفور بأي شيء من هذا القبيل

“”لقد انتهكت شركة فيسبوك ثقة المستخدمين فيها مرارًا وتكرارًا. […] لذلك أود أن أسألك مرة أخرى ، هل ستلتزم الشركة بالمشي قبل أن تركض؟ لأنه إذا تقدمت وأطلقت العملة الرقمية Libra دون القيام بإطلاق برنامج تجريبي لها أولاً ، فسوف يكون هناك الكثير من المخاطر “. “يمكن لإدارة احتياطي Libra reserve الخاص بالعملة الرقمية Libra إدارة الكثير من الأموال ، مما قد يجعله شيئا نظاميًا ، حيث يمكن سحب أموال كثيرة للغاية من البنوك لأجل شراء العملة الرقمية Libra . […] وبالتالي فإن المخاطر هنا تعتبر كبيرة جدا. […] ، ولا أعتقد أنه يجب عليك إطلاق العملة الرقمية Libra على الإطلاق ، لأن إنشاء عملة جديدة يعتبر بمثابة وظيفة من وظائف الحكومة الأساسية ، ويجب أن يتم ترك هذا الشأن للمؤسسات المسؤولة المنتخبة بشكل ديمقراطي ، والتي تكون مسؤولة أمام الشعب الأمريكي. “ Advertisements

هذا ولم يلتزم السيد ماركوس بتنفيذ “برنامج تجريبي صغير على مشروع العملة ” أولاً ، وقال إن شركة فيسبوك ستستمر في العمل مع إدارة الولايات المتحدة ، وأن مجموعة العمل على G7 قد شاركت فيها شركة Facebook بالفعل.

بينما قالت السيدة مالوني إنها تعتقد أن على مجلس الكونجرس أن يفكر في إيقاف مشروع Libra من المضي قدمًا ، وذلك لأن شركة Facebook لن تلتزم بإطلاق برنامج تمهيدي أصغر للعملة قبل إطلاقها.

ثم أعربت عضوة الكونغرس الممثلة عن ولاية نيويورك عن قلقها بشأن ما إذا كان بإمكان شركة Facebook الامتثال للوائح التنظيمية ، على سبيل المثال ، مطالب وزارة الخزانة – المالية – بإدراج بعض الأشخاص في القائمة السوداء .. وذلك بحسب ما ورد في التقرير التالي

شركة فيسبوك: هل هي الأعلى سلطة ماليا ؟

هذا وقد أخبر السيد ماركوس نائب مجلس الكونغرس أن الشبكات الأخرى سوف تسهل المعاملات غير القانونية بغض النظر عما تفعله العملة الرقمية Libra ، ولقد سألت السيدة أيضا عما إذا كانت هذه تعتبر مسألة تكافؤ – لأنهم يفعلون ذلك ، إذن يمكن لـشركة Facebook أن تفعل الأمر نفسه ؟ ولكن جاء جواب رئيس قسم تقنية البلوكتشين في شركة فيسبوك بشكل قاطع “لا”.

بعد ذلك سأل نائب ديموقراطي آخر في المجلس عما إذا كان السيد ماركوس سيوقف إطلاق العملة الرقمية Libra بناءً على طلب من الحكومة ، “نعم أم لا”.

وأخيرًا ، أجاب السيد ماركوس بـ “تمامًا”. وأشار إلى أن شركة Facebook تطلق المشروع “بروح عالية” من التعاون.

وقد استعادت السيدة ماكسين ووتر الكلمة مرة أخرى وسألت أيضا عما إذا كان السيد ماركوس سوف يلتزم بالوقف الاختياري moratorium لمشروع عملة Libra ، وكانت هذه هي المرة الرابعة ، أو الخامسة التي سئل فيها نفس السؤال ، ولكن السيد ماركوس إستخف بالموافقة.

بعد ذلك تولى النائب فرينش هيل عن ولاية أركنساس كلمة الإستحواب ، حيث سأل السيد ماركوس عن الرسوم التي ستجمعها المحفظة الرقمية Calibra من أجل تنفيذ حركة المال بين جميع الأطراف على المنصة ، وقال السيد ماركوس أنه سيكون حرا ، ثم تساءل السيد هيل عما إذا كانت هناك رسوم بين الشركات ، على سبيل المثال ، ولكن أجاب ماركوس إنه ستكون هناك رسوم تجارية صغيرة ، وسوف تكون “تنافسية للغاية”

هذا وقد تساءل النائب هيل أيضًا عن كيفية تعامل شركة Facebook مع بعض البلدان التي توجد فيها ضوابط قانونية صارمة على العملة.

وكان السيد ماركوس قد أخبر مجلس الشيوخ الأمريكي سابقًا أن الدافع الأساسي لهذا المشروع من منظور شركة Facebook هو ملايين الشركات الصغيرة الذين لا يتم إدارتهم من على الإنترنت ، ولكنها تستخدم موقع Facebook ، وسيؤدي إنشاء هذه الشركات عبر الإنترنت إلى توفير إيرادات جديدة لصالح شركة Facebook ، سواء كانت في رسوم الإعلانات أو الرسوم التجارية merchant fees.

وعلى عكس جلسة مجلس الشيوخ يوم أمس ، وجد السيد ماركوس عددًا قليلاً من الأصدقاء في جلسة إستماع مجلس النواب ، حيث تم وضعه باستمرار في موقع الدفاع.

والدليل هو المحفظة الرقمية Calibra

لقد عبرت عضوة الكونغرس الممثلة عن ولاية ميسوري السيدة بلين لوتكيماير عن مخاوفها من نية شركة فيسبوك لإصلاح نظام “مكسور” ، ولقد أجبر السيد ماركوس على مضاعفة تأكيده على أن النظام المالي الحالي “يعتبر نظام محطم”.

ومن المثير للاهتمام أن السيد ماركوس قال إن احتياطي العملة الرقمية Libra سيكون دائمًا “متناسبًا” مع عدد التوكنز الرقمية المتداولة من عملة Libra ، وليس هذا هو نفس الالتزام المباشر بدعم العملة بإحتياطي بنسبة “واحد مقابل واحد”.

هذا وقد أعرب ممثلون آخرون في مجلس الكونغرس مثل السيد ديفيد سكوت الممثل عن ولاية جورجيا عن مخاوفهم بشأن إمكانية استخدام هذه المنصة في عمليات غسيل الأموال ، ولم تتم مناقشة حقيقة أن النقود الورقية لا تزال هي ملك الساحة في جرائم غسيل الأموال أيضا.

ومرة أخرى ، تحدث السيد ماركوس عن خطط شركة فيسبوك من أجل اتخاذ إجراءات امتثال للقوانين التنظيمية ونظام التحقق من العملاء know-your-customer.

ولقد سأل النائب بيل هوزينغا الممثل عن ولاية ميشيغان عما إذا كان صحيحًا أن شركة Facebook لم تتحدث مطلقًا إلى مسئولي الجهات التنظيمية في سويسرا ، وأجاب السيد ماركوس إن هذا الأمر نبأ غير صحيح ، وأن شركة فيسبوك كانت على اتصال مستمر بهم .

وقال عضو الكونغرس النائب شون دوفي إنه يشعر بالقلق من أن شركة Facebook سيكون لديها الآن القدرة على وضع أشخاص في اللائحة السوداء للناس خارج الاقتصاد ، ويتساءل هل أن هذه قوة يجب أن تمتلكها شركة فيسبوك؟ أو هل يمكن للأشخاص المحظورين من شركة فيسبوك مثل السيد Milo Yiannopoulos ، على سبيل المثال – استخدام العملة الرقمية Libra ؟

وفي هذا الخصوص قال السيد ماركوس إنه لا يوافق شخصيًا على أي سياسة من شأنها أن تمكن شركة Facebook من إخبار الأشخاص بما يجب عليهم فعله بأموالهم ، أو من يمكنه استخدام العملة.

هذا وقال النائب دوفي إنه “لديه توقف وقلق كبير” من أن نموذج مشروع العملة الرقمية Libra سيكون مشابهًا لنموذج عمل شركة Facebook ، ملمحًا إلى مختلف المحافظين conservatives الذين تم حظرهم من إستخدام شبكة التواصل الاجتماعي.

ومع استمرار جلسة الإستماع ، وجد السيد ماركوس نفسه يجيب على أسئلة أخرى متزايدة حول آليات ونظام الحماية في الشبكة.

وإظهارًا لصعوبة الإجابة على الأسئلة بإختياري “نعم أو لا” ، قد يخرج أو لا يخرج المسؤول التنفيذي المحاصر في الإستجواب من جلسة الاستماع هذه بمهمة أصعب تتمثل في جلب العملة الرقمية Libra إلى السوق أكثر من بدء مغامرته في الـ Capitol Hill .