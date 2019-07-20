طلب العلامة التجارية "سامسونغ كوين" غير مرتبط بشركة سامسونغ

تام شمس - السبت 20 يوليو 2019 12:49 صباحاً - في ١٠ يوليو، تقدم كيم نام جين بطلب للحصول على علامة تجارية 5 (TM5) تحمل اسم "سامسونغ كوين" لدى المكتب الكوري للملكية الفكرية (KIPO). ووفقًا للطلب، يبدو أن نام جين تسعى إلى تسجيل الاسم التجاري باللغتين الكورية بالهانغولية وكذلك باللغة الإنجليزية.

ومع ذلك، في تقرير بتاريخ ١٩ يوليو، أخبر ممثل سامسونغ كوين ديسك أن كيم نام جين لا ينتمي لشركة سامسونغ الكورية العملاقة للتكنولوجيا. حيث قال الممثل "نحن لا نعمل بهذه الطريقة".

وبالإضافة إلى ذلك، يقول التقرير إن العلامة التجارية كانت مدرجة ضمن فئات بما في ذلك برنامج كمبيوتر للنقود الإلكترونية قابل للتنزيل، وبطاقة نقود إلكترونية، وجهاز تشفير إلكتروني، وبطاقة IC مع وظيفة للنقود الإلكترونية، على الرغم من أن بلوكتشين والعملات المشفرة لم يتم ذكرهما في أي مكان.

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ويشير التقرير أيضًا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها كيم نام جين وضع علامة تجارية مرتبطة بعملة مشفرة ذات صلة بشركة عملاقة في مجال التكنولوجيا الكورية.

فوفقًا للتقرير، قدم نام جين أيضًا طلبًا لدى المكتب الكوري للملكية الفكرية للحصول على اسم ثينكيو واليت في نفس اليوم الذي تقدم فيه الفرد بطلب سامسونغ كوين. ومع ذلك، في هذه الحالة، كانت إل جي إلكترونيكس قد تقدمت بالفعل بطلب لتسجيل ثينكيو واليت اعتبارًا من ٢ يوليو، وهو اسم محفظة عملات مشفرة متعددة الوظائف مقترحة.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف يوم ١٠ يوليو، أعلنت شركة سامسونغ أنها أصدرت مجموعة أدوات تطوير البرامج (SDK) لتطبيق اللامركزية وبلوكتشين. وقد تم تصميم أدوات تطوير البرامج لإدارة الحسابات والمدفوعات ودعم المحفظة الباردة من بين أشياء أخرى. أحدث إصدار من أدوات تطوير البرامج بلوكتشين من سامسونغ هو على ما يبدو مجموعة شاملة من جميع أدوات تطوير البرامج السابقة، ويحتوي على أدوات تطوير برامج بلوكتشين كي ستور من سامسونغ.