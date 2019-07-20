أسواق العملات المشفرة الرئيسية تسجل إشارات مختلطة، مع تراجع الذهب قليلًا

تام شمس - السبت 20 يوليو 2019 12:49 صباحاً - الجمعة، ١٩ يوليو - سجلت أسواق العملات المشفرة إشارات متضاربة، حيث انخفضت معظم أعلى ٢٠ عملة من حيث القيمة السوقية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

تصور السوق المصدر: كوين٣٦٠

بقيت بيتكوين (BTC) فوق عتبة ١٠٠٠٠ دولار خلال اليوم ويتم تداولها عند حوالي ١٠٤١٢ دولارًا في وقت كتابة المقالة. حيث فقدت العملة المشفرة الرائدة ٢,١٤٪ خلال اليوم، في حين أن خسائرها الأسبوعية تصل إلى ما يقرب من ١٠٪.

وحسبما ورد في وقت سابق اليوم، أخبر عضو الكونغرس الأمريكي باتريك ماكهنري، الذي يمثل الدائرة العاشرة في ولاية كارولينا الشمالية، زملائه المشرعين مباشرة أن محاولات إيقاف بيتكوين غير مجدية. حيث قال: "إن العالم الذي يتصوره ساتوشي ناكاموتو، مؤلف التقرير الرسمي لبيتكوين، والذي يبنيه الآخرون، قوة لا يمكن وقفها".

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠

بدأت إيثريوم (ETH) اليوم حول ٢٢٤,٩١ دولارًا، ووصلت في وقت لاحق إلى أعلى مستوى خلال اليوم عند ٢٢٩,٧٥ دولارًا. وفي وقت كتابة المقالة، يتم تداول إيثريوم عند حوالي ٢١٨,٢٩ دولارًا، بانخفاض ٢,٧١ ٪ على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.

مخطط سعر إيثريوم على مدى ٢٤ ساعة. المصدر: كوين٣٦٠

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كما انخفضت ريبل (XRP) قليلًا، حيث يتم تداولها حاليًا عند ٠,٣١٧ دولار، منخفضةً بنسبة ١,٦١٪ خلال فترة الأربع وعشرين ساعة. ولم تسجل العملة البديلة تقلبات كبيرة في الأسعار اليوم، حيث بقيت عمومًا في الممر بين ٠,٣١ دولار و٠,٣٢ دولار.

مخطط سعر ريبل على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠

وفي قائمة أفضل ٢٠ عملة من العملات المشفرة، فإن باينانس كوين (BNB) وبيتكوين إس في (BSV) وترون (TRX) وستيلر (XLM) وداش (DASH) وأيوتا (MIOTA) هي التي حققت مكاسب بين ٠,٤٩٪ و٣,١٢٪.

واليوم، انقسمت العملة الرقمية التي تركز على الخصوصية زي كاش (ZEC) كليًا لتنتج شبكة بلوكشين جديدة أطلق عليها اسم واي كاش، ويبلغ إجمالي عرضها ٢١ مليون عملة. وفي الوقت الحالي، زي كاش هي العملة الرئيسية رقم ٢٤ ويتم تداولها عند حوالي ٧٣,٩ دولارًا.

مخطط سعر زي كاش على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠

وتبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع العملات المشفرة الآن حوالي ٢٨٢ مليار دولار، ويبلغ حجم التداول اليومي حوالي ٦٧ مليار دولار في وقت كتابة المقالة.

وفي الأسواق التقليدية، انخفض الذهب بحوالي ١٪ اليوم، وفقًا لسي إن بيسي، حيث ثبت الدولار وجني المستثمرون الأرباح بعد أن تجاوزت الأسعار لفترة وجيزة ١٤٥٠ دولارًا لتصل إلى ذروتها في ست سنوات وسط إشارات متشددة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.