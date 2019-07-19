اكتتابات العملات الرقمية (IEOs) تنجح في جمع 262 مليون دولار خلال الـ 6 أشهر الماضية

عادت مشاريع الطرح الأولي للعملة للارتفاع مجددا بعد تحديث صيغتها الجديدة والتي أصبحت في صيغة اكتتابات عبر منصات التداول IEO.

حيث نُشر تقرير للربع الثاني 2019 من طرف CoinGecko يوضح أن هناك ارتفاع عن النصف العام الذي قبله.

إذ تمكن 72 مشروع من جمع 262 مليون دولار في النصف الأول من سنة 2019.

بدأت منصة بينانس للاكتتابات بإطلاق أول طرح IEO في شهر يناير 2019 وتم جمع 7.2 مليون دولار في 14 دقيقة لصالح مشروع BitTorrent.

وبلغ المتوسط العام للعروض التي تم جمعها في النصف الأول من سنة 2019 3.7 مليون دولار ليرتفع هذا المتوسط فيما بعد.

جمعت منصة العقود الذكية WaykiChain أكبر مبلغ في النصف الأول من سنة 2019 إذ تمكنت من جمع 18.5 مليون دولار.

وتمثل المشاريع التي جمع فيها أكثر من 10 مليون دولار من خلال طرح IEO نسبة 31% من اجمالي المبلغ الذي تم جمعه.

وقادت منصة Gate.io و Binance طريق جمع التمويلات واحتلت المراتب الأول من حيث كمية الأموال المجموعة على شكل عروض IEO.

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سجلت منصات التداول Gate.io و Binance و Okex و Huobi و Bittrex أعلى ترتيب

والتي جمعت قيم تمثلت فيما يلي على ذات الترتيب: 47.6 مليون دولار ، 27.2 مليون دولار ، 24.3 مليون دولار ، 22.7 مليون دولار و 16.9 مليون دولار.

بالنسبة للاكتتابات التي حققت عوائد استثمارية جد عالية فكانت من منصة ZBG و ZB التي سجلت عائد استثمار بنسبة 820% وتلتها مباشرة منصة بينانس التي سجلت اكتتاباتها عوائد استثمار قدرت بنسبة 513%.

ولم تطلق منصتي ZBG و ZB سوى اكتتاب واحد.

بينما سجلت منصة Bitforex عائد استثماري سلبي على 8 مشاريع تم طرحها على شكل IEO من خلال المنصة وتمثلت النسبة بـ-37%.

أما عن العملات الأولية التي سجلت أعلى عوائد استثمارية فجاءت كالتالي:

لامبدا 1874%.

Mixmarvel بعائد 1249%.

ليكهانغ 1138%.

بيت تورنت 1068%.

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