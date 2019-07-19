أسعار العملات الرقمية اليوم الجمعة 19-7-2019

بعد انخفاض سعر العمله الرقمية إلى 9،049 دولارًا في 17 يوليو في هبوط حاد ، قامت العملة الأولى من حيث القيمة السوقية يوم الخميس بالإنتعاش مرة أخرى فوق مستوى 10،000 دولار .

ارتفعت العملات الرقمية البديلة Altcoin محققة مكاسب جيدة دفعها إرتفاع البيتكوين .

يتم تداول العملة الرقمية بيتكوين الآن عند مستوى 10,478 دولار أمريكي في وقت كتابة هذا التقرير ، مرتفعة بنسبة 5.95 في المئة وفقا لبيانات موقع Coin360 .

ارتفعت عملة الإيثيريوم بنسبة 1.99 في المئة في وقت كتابة هذا التقرير ، ويتم تداولها الآن عند مستوى 221 دولار أمريكي .

عملة Ripple XRP : يتم تداول العملة الرقمية الآن عند مستوى 0.31 ، مرتفعة بنسبة 1.01 في المئة.

عملة Litecoin : يتم تداول العملة عند مستوى 97 دولار أمريكي ، مرتفعة بنسبة بلغت 3.86 في المئة .

عملة Binance Coin : يتم تداول العملة الرقمية الآن عند 29 دولار أمريكي مرتفعة بنسبة بلغت 0.33 في المئة.

عملة Bitcoin Cash : ارتفعت العملة الرقمية بنسبة بلغت 2.11 في المئة ، ويتم تداولها الآن عند مستوى 306 دولار أمريكي .

يمكنك متابعة الأسعار في الوقت المباشر من خلال الضغط على الرابط التالي : أسعار العملات الرقمية

أسعار عملات أخرى :

عملة EOS : يتم تداولها عند مستوى 4.01 دولار أمريكي ، مرتفعة بنسبة 1.93 % حتى اللحظة .

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عملة TRON TRX : ويتم تداول العملة عند مستوى 0.025 دولار أمريكي مرتفعة بنسبة 6.31 % .

عملة Cardano : ارتفعت العملة بنسبة بلغت 2.39 % ، ويتم تداول العملة الرقمية الآن عند 0.057 دولار أمريكي .

عملة Steller : ارتفعت العملة الرقمية اليوم بنسبة 9.74 % ، ويتأرجح سعر العملة في حدود 0.090 دولار .

عملة Dash : ارتفعت العملة الرقمية اليوم بنسبة بلغت 4.01 % ، ويتم تداول العملة الرقمية الآن عند مستوى 108 دولار أمريكي .

من بين أفضل العملات الرقمية والتي سجلت أعلى المكاسب على منصة Binance كانت عملة FUN ، مرتفعة بنسبة بلغت 16.83 % حتى اللحظة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية .

بلغ إجمالي سوق العملات الرقمية اليوم 288 مليار دولار ، وفقا لبيانات Coinmarketcap ، تستمر هيمنة البيتكوين على أسواق العملات الرقمية في الإرتفاع ، محطمة مستويات قياسية جديدة منذ أبريل 2017. على مدار الـ 24 ساعة الماضية ، ولكن اليوم انخفضت هيمنة البيتكوين بحوالي 1 % لتصل إلى 65 ٪ ، وفقًا لـ CoinMarketCap .

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