سعر بيتكوين يرتد إلى ما يقرب من ١٠ آلاف دولار ولكن المحللين غير مقتنعين

تام شمس - الخميس 18 يوليو 2019 12:49 مساءً - كانت بيتكوين (BTC) تتحدى حاجز ١٠٠٠٠ دولار مرة أخرى في ١٨ يوليو بعد أن فصل ارتفاع متواضع عدة أيام من الخسائر.

تصور السوق المصدر: كوين٣٦٠

بحرٌ من الأخضر لبيتكوين والعملات البديلة

أظهرت بيانات من كوين٣٦٠ أن زوج بيتكوين مقابل الدولار يحوم أقل بقليل من المؤشر الهام يوم الخميس، متداولًا عند ٩٩٠٠ دولار على خلفية مكاسب بنسبة ٢,٩٪ على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وقد واجه الزوج صعوبات خلال الأسبوع، حيث انخفض من ما يقرب من ١١٠٠٠ دولار ليصل إلى أدنى مستوياته المحلية بالقرب من ٩٠٠٠ دولار.

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٧ أيام. من كوين٣٦٠

أطلق المحللون على الفور ناقوس الخطر بشأن تغيير المعنويات المحتمل لعملة بيتكوين، لكنهم وجدوا صعوبة في الوصول إلى توافق حول إذا ما كان انخفاض الأسعار جزءًا من الاتجاه الهبوطي طويل الأجل.

وكتب المستثمر والتاجر جوش راجر في آخر تحديث يومي له لأسعار بيتكوين على موقع تويتر يوم الأربعاء: "كان لدى بيتكوين ارتداد جيد سجل أدنى سعر له على الرسم البياني للأربع ساعات الماضية وأعتقد بصراحة أنه يحتاج إلى المزيد من الارتفاع قبل المتابعة لأسفل".

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وأضاف راجر أنه في حالة ارتفاع بيتكوين فوق ٩٨٣٠ دولارًا - وهو ما حدث لاحقًا - فإن المقاومة ستدخل في الواقع إلى ما يزيد قليلًا عن ١٠٠٠٠ دولار، بما يتراوح بين ١٠١٩٢ دولارًا و١٠٣٤٢ دولارًا.

وعلى المدى الطويل، كانت الصورة غير مؤكدة بالنسبة للبعض، حيث توقع المتداول المخضرم بيتر براندت تصحيحًا بنسبة ٨٠٪ في إجمالي أرباح سوق العملات المشفرة التي شوهدت هذا العام.

العملات البديلة تستيقظ فجأة

في الوقت نفسه، بدا أن تحول بيتكوين إلى الاتجاه الصعودي كان له تأثير أكثر عمقًا على أسواق العملات البديلة، والتي فشلت منذ فترة طويلة في وقف الانخفاضات الخاصة بها.

حيث أظهرت العديد من التوكنات بين أعلى ٢٠ عملة مشفرة بحسب القيمة السوقية أداءً مُحسَّنًا يوم الخميس، مع ارتفاع إيثريوم (ETH) بنسبة ٦,١٪ ليصل إلى ٢١٧ دولارًا.

مخطط سعر إيثريوم على مدى سبعة أيام. من كوين٣٦٠

قادت لايتكوين (LTC) أفضل العملاء البديلة أداءً مع مكاسب يومية بنسبة ١٥٪، في حين حققت بيتكوين إس في (BSV) المحاصرة أيضًا نموًا مزدوج الرقم.

وفي السابق، ظهرت تحذيرات هابطة - خاصةً من براندت - تشير إلى أن أسواق العملات البديلة لن تتعافى على الإطلاق بعد أن تجاوزتها مكاسب بيتكوين في عام ٢٠١٩.