تقرير: أكثر من 94 في المائة من نشاط شبكة بيتكوين SV يتعلق بـ تطبيق لحالة الطقس

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أصدرت شركة CoinMetric تقرير جديد يتعلق بنشاط شبكة بيتكوين SV, وذكر التقرير أن 94 في المائة من نشاط الشبكة يتعلق بتطبيق لمعرفة حالة الطقس.
ودرست الشركة برنامج OP_RETURNS, وهو برنامج نصي للبيتكوين يتيح للمستخدمين كتابة البيانات على البلوكشين, وذكرت بأن أكثر من 94 في المائة من المعاملات تتعلق بتطبيق WeatherSV.
ويعرف تطبيق WeatherSV بأنه تطبيق تابع لأحد الشركات التقنية الأسترالية والذي يعمل على توضيح حالة الطقس بالإضافة إلى فهرسة وحفظ البيانات المناخية على بلوكشين بيتكوين SV.
وذكرت الشركة في وقت سابق أنها اختارت بلوكشين بيتكوين SV لتشغيل التطبيق كونه أقل تكلفة من تطبيقه على بلوكشين البيتكوين أو على بلوكشين البيتكوين كاش.
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مؤسس مجموعة الخليج 365 ومستشار في منصة Upex و منصة BitMart و مشروع MenaPay
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