اختفاء أحد أشهر أدوات التداول الآلي “بوت تداول” واختلاس أموال المستثمرين في عملية احتيالية جديدة

تزداد وتيرة الاحتيال وطبيعته ويصبح أكثر اتقانا واحترافية.

ويمكن القول أن من لا يحدث معلوماته ويطلع بشكل دوري على حيثيات السوق ومستجداته فيمكن أن تمسه عمليات الاحتيال بشكل أو بآخر.

عملية الوثوق المطلق برأي أحدهم يمكن أن يؤثر سلبا أيضا وتكون نتائجه وخيمة أكثر.

وعليه يجب دوما على المستخدمين اجراء بحوثهم الخاصة بهم أولا وقبل كل شيء.

من بين طرق التداول الحديثة الاعتماد على بوتات التداول التي تقوم بتعويض الجهد والمراقبة البشرية المستمرة.

NOVACHAIN أحد البوتات التي لاقت استحسان شريحة كبيرة من المستخدمين حيث تم تصويره على أنه روبوت دقيق وعالي الجودة ما يعني أنه يساهم بشكل كبير في رفع وتيرة الصفقات الناجحة وجني بعض الأموال.

حيث تم مشاركة العديد من المعلومات والمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تخبر بقوة هذا البوت.

وهنا وجب التنبيه أن أي مشهور ما يطبل لمنتج أو خدمة ما فهو اعلان بمقابل ولا يهمه حقا إن كان هذا المنتج قوي وفعال أم لا إلا فئة قليلة التي ترفض الترويج المضلل.

تمر الأيام ويصبح مشروع وبوت NovaChain شبيه لحد ما مع مشروع BitConnect الاحتيالي.

حيث يعد بوت NovaChain بعائدات مالية وأرباح عالية دون الكشف عن طريقة العمل بشكل شفاف.

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في أحد الأيام تفاجأ الناس بموقع NovaChain وجميع حساباته الاجتماعية بأنها اختفت وأصبحت غير موجودة.

للعلم استمر موقع NovaChain لأكثر من عام كامل يعمل بطريقة عادية.

إلا أنه قرر الانسحاب والفرار فجأة عند ضمان دخول مبالغ مالية كبيرة من المال دون تقديم أي تفسير رسمي.

ليتأكد في الأخير بأن العملية ككل احتيال وأن الاشهار والاعلانات الزائدة عن الحد الطبيعي كانت بغرض اكتساب شهرة أكبر والوصول لأكثر عدد ممكن من المستخدمين لسرقتها والاختفاء بها.

في الأخير نوصي بالحرص كل الحرص حول المشاريع التي تظهر بشكل مكثف على وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات اليوتيوب ويجب تجنبها لأن أكثرها غير صادقة وتهدف لتكملة عجزها بالاعلانات

حيث أن المنتج والخدمة الجيدة تفرض نفسها وتنتشر مع الوقت ولا تلقى المدح من إدارتها إنما من عامة المستخدمين.

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